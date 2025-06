Massimo Bossetti, il momento in cui è stato portato via dalla polizia perché accusato di aver ucciso Yara Gambirasio nel 2010. KEYSTONE

A 15 anni dal delitto della 13enne Yara Gambirasio, Massimo Bossetti continua a dichiararsi innocente: «Sopravvivo all'ingiustizia che sono costretto a vivere. Mi sento addosso l'etichetta del mostro, un tatuaggio stampato sulla testa che porterò addosso fino alla fine dei miei giorni. Ma ritengo di non essere un assassino».

Keystone-SDA SDA

L'uomo, condannato all'ergastolo, è stato intervistato da Francesca Fagnani nella prima puntata su Rai 2 di «Belve Crime».

«Le sentenze vanno rispettate, ma si possono anche mettere in discussione. Capisco il dolore dei genitori di Yara, ma non si è fatta la giustizia che meritavano», ha affermato l'uomo che, in carcere da 11 anni, ha ripercorso il caso giudiziario di cui è protagonista.

«Non sono state percorse tutte le piste – sostiene – Ignoto 1 non può essere Massimo Bossetti. È tutto assurdo. Anche io vorrei capire in che modo il mio DNA sia finito sugli slip di Yara. Io quella povera ragazza non l'ho mai vista, non l'ho mai incontrata».