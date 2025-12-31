Raoul Bova covermedia

L'attore frena sul ritorno: «Non so se ci sarà don Massimo».

Covermedia Covermedia

Raoul Bova riapre il nodo sul suo futuro in «Don Matteo» e, parlando del possibile seguito della fiction Rai, lascia intendere che nulla sia già scritto.

In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, l'attore risponde in modo prudente alla domanda sulla stagione successiva: «Se ci sarà Don Matteo 16? Non so se ci sarà don Massimo».

Una frase che ha subito acceso le preoccupazioni dei fan, anche perché arriva alla vigilia del ritorno in tv con «Don Matteo 15». Bova, infatti, tornerà in prima serata su Rai1 nei panni di don Massimo a partire da giovedì 8 gennaio 2026, data indicata in più ricostruzioni di settore e ribadita dallo stesso attore in interviste recenti.

Nello stesso colloquio, Bova affronta anche il clima che si è creato negli scorsi mesi dopo l'eco mediatica legata alle uscite di Fabrizio Corona. L'attore racconta di aver parlato con la produzione per valutare l'impatto delle polemiche sulla serie: «Dopo il video di Corona ho chiamato i produttori per capire cosa fosse meglio fare», spiegando di aver persino ipotizzato un'uscita di scena drastica del personaggio.

Il punto, oggi, è tutto qui: «Don Matteo» continua, ma la presenza di don Massimo nella eventuale sedicesima stagione non viene data per scontata dallo stesso protagonista. Un messaggio che, più che annunciare un addio, fotografa una fase ancora aperta e legata a scelte produttive e narrative.

Intanto Bova resta concentrato sugli impegni immediati: il lancio e la promozione di «Don Matteo 15», che lo riporta al centro del prime time Rai a inizio 2026.