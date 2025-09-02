  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Bova-gate» Rocío Muñoz Morales rompe il silenzio a Venezia: «Sto bene, non si vede?»

Covermedia

2.9.2025 - 13:00

Rocío Muñoz Morales
Rocío Muñoz Morales

L’attrice è riapparsa a Venezia per la Mostra del Cinema, scegliendo la discrezione sul caso che ha travolto l’ex compagno Raoul Bova.

Covermedia

02.09.2025, 13:00

02.09.2025, 13:07

Rocío Muñoz Morales è riapparsa al Lido per la Mostra del Cinema di Venezia.

Premiata per il suo impegno teatrale, l’attrice ha affrontato le domande con un sorriso fermo: «Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?».

Ecco tutte le novità. Monzino accusa Corona, mentre Bova fa una mossa super tattica di marketing

Ecco tutte le novitàMonzino accusa Corona, mentre Bova fa una mossa super tattica di marketing

Lo scandalo legato all’ex compagno Raoul Bova non è stato al centro delle sue parole. Nessun commento sugli audio e i messaggi circolati nelle scorse settimane: la scelta è stata quella della discrezione. «Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io», ha commentato Rocío Muñoz Morales ai microfoni di Adnkronos, indicando chiaramente dove abbia trovato rifugio.

Audio privati. Raoul Bova contro Fabrizio Corona: denuncia per diffamazione e violazione privacy

Audio privatiRaoul Bova contro Fabrizio Corona: denuncia per diffamazione e violazione privacy

E ha aggiunto: «Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile. Sono una donna coraggiosa».

Negli ultimi anni Morales ha scelto il palcoscenico come terreno privilegiato. Dopo «Certe notti» e «Fiori d’acciaio», è stata protagonista dello spettacolo «Il cappotto di Janis», diretto da Enrico Maria Lamanna con Pietro Longhi, portato in tournée nel 2024-2025.

Dopo lo scandalo. Rocio Munoz Morales parla dopo la separazione da Raoul Bova: «La verità mi arriva nuda»

Dopo lo scandaloRocio Munoz Morales parla dopo la separazione da Raoul Bova: «La verità mi arriva nuda»

I più letti

Nel cielo di settembre l'evento più atteso dell'anno: l'eclissi di Luna
Donna francese truffata da un falso Damiano dei Maneskin: ha sborsato ben 15'000 euro
Belen Rodriguez: «Le mie ultime storie? Solo per riempire il vuoto»
Ecco perché sempre più star del tennis soffrono di problemi di salute mentale
Giudice vieta a Trump la Guardia nazionale in California

Altre notizie

Cinema. Carlo Verdone prende le distanze: «No ai boicottaggi di Gadot e Butler»

CinemaCarlo Verdone prende le distanze: «No ai boicottaggi di Gadot e Butler»

Liechtenstein in festa. Nozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline

Liechtenstein in festaNozze da favola a Vaduz: ecco il «sì» della principessa Marie Caroline

Italia. Emilio Fede è in condizioni critiche, con lui ci sono le due figlie

ItaliaEmilio Fede è in condizioni critiche, con lui ci sono le due figlie

Dopo lunga malattia. Addio all'attore Graham Greene, candidato agli Oscar per «Balla coi Lupi»

Dopo lunga malattiaAddio all'attore Graham Greene, candidato agli Oscar per «Balla coi Lupi»