Rocío Muñoz Morales

L’attrice è riapparsa a Venezia per la Mostra del Cinema, scegliendo la discrezione sul caso che ha travolto l’ex compagno Raoul Bova.

Covermedia Covermedia

Rocío Muñoz Morales è riapparsa al Lido per la Mostra del Cinema di Venezia.

Premiata per il suo impegno teatrale, l’attrice ha affrontato le domande con un sorriso fermo: «Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?».

Lo scandalo legato all’ex compagno Raoul Bova non è stato al centro delle sue parole. Nessun commento sugli audio e i messaggi circolati nelle scorse settimane: la scelta è stata quella della discrezione. «Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io», ha commentato Rocío Muñoz Morales ai microfoni di Adnkronos, indicando chiaramente dove abbia trovato rifugio.

E ha aggiunto: «Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri di avere una forza incredibile. Sono una donna coraggiosa».

Negli ultimi anni Morales ha scelto il palcoscenico come terreno privilegiato. Dopo «Certe notti» e «Fiori d’acciaio», è stata protagonista dello spettacolo «Il cappotto di Janis», diretto da Enrico Maria Lamanna con Pietro Longhi, portato in tournée nel 2024-2025.