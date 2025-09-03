Brad Pitt

L'attore ha comprato una residenza in stile spagnolo di oltre 870 metri quadrati appartenuta al chitarrista dei «The Killers», Dave Keuning. La proprietà, costruita nel 1989 e ristrutturata di recente, offre sei camere da letto, otto bagni e una vista che spazia dal centro di Los Angeles al Pacifico.

Brad Pitt ha acquistato una villa sulle colline di Hollywood per circa 11 milioni di euro.

L'attore di «Fight Club» ha rilevato la proprietà da Dave Keuning, chitarrista dei «The Killers», e da sua moglie Emilie, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal.

La casa, costruita nel 1989 e recentemente rinnovata, si trova nella prestigiosa enclave di Outpost Estates, dove vivono anche Orlando Bloom e Ben Affleck. La villa si estende su oltre 870 metri quadrati e comprende sei camere da letto, otto bagni, una piscina, un cinema privato, un orto e un braciere all'aperto.

La suite padronale offre vetrate a tutta altezza con vista dalla città fino all'oceano, mentre il bagno è arredato con una vasca in marmo bianco e nero e una doccia in vetro coordinata.

Keuning aveva acquistato l'immobile nel 2021 dal fondatore di Grindr, Joel Simkhai, per circa 9 milioni di euro, per poi rimetterlo in vendita a giugno a poco meno di 13 milioni di euro.

L'acquisto arricchisce ulteriormente il portafoglio immobiliare di Pitt, che include anche una dimora a picco sul mare a Carmel Highlands comprata per circa 37 milioni di euro e la tenuta vinicola Château Miraval, in Francia, ancora condivisa con l'ex moglie Angelina Jolie.