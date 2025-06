Brad Pitt Covermedia

L'attore di «F1» si dice pronto a collaborare di nuovo con il collega, ma mette subito i paletti: bandite le acrobazie da brivido.

Covermedia Covermedia

Brad Pitt è pronto a lavorare di nuovo con Tom Cruise, a patto che il progetto non preveda scene ad alto rischio.

Le due star hollywoodiane avevano condiviso lo schermo nel 1994, nel film horror-fantasy «Intervista col vampiro», ma da allora non hanno più trovato l'occasione giusta per una nuova collaborazione.

Durante la première messicana del film «F1», Pitt è stato interrogato da E! News su un'eventuale reunion con Cruise, noto per la sua passione per gli stunt estremi. La risposta dell'attore è arrivata con una risata: «Beh, non ho intenzione di appendere il mio c**o fuori da un aereo o cose del genere. Quindi, quando farà qualcosa di nuovo ma a terra, allora sì».

Il regista di «F1», Joseph Kosinski, ha recentemente rivelato a GQ di aver inizialmente pensato di dirigere «Le Mans '66 – La grande sfida» («Ford v Ferrari») e di aver pianificato una reunion tra Pitt e Cruise per i ruoli principali. Tuttavia, il progetto non ottenne il via libera a causa del budget e il film venne poi affidato a James Mangold, con Matt Damon e Christian Bale protagonisti.

Kosinski ha elogiato Cruise, oggi 62enne, per la sua dedizione assoluta alle riprese estreme, in particolare nella saga di «Mission: Impossible», ma ha anche spiegato perché Pitt fosse più adatto per il ruolo in «F1».

«Tom spinge sempre tutto al limite, ma allo stesso tempo è molto capace e preparato», ha raccontato. «Entrambi hanno un talento naturale per la guida, ma sì, posso dire che Tom forse ci avrebbe spaventati un po' di più».