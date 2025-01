Brad Pitt

Un uomo spacciatosi per l'attore è riuscito a farsi consegnare 850mila dollari da una donna francese.

Covermedia Covermedia

Brad Pitt rompe il silenzio sul fatto di cronaca che suo malgrado lo ha visto protagonista.

Un uomo che si spacciava per il Premio Oscar è riuscito a farsi consegnare da una donna francese di nome Anne la stratosferica somma di 850mila dollari. La truffa, durata oltre un anno, ha come vittima un'arredatrice di interni che ha speso i risparmi di una vita, convinta che Pitt fosse al verde e bisognoso di cure.

Come riportato da France 24, il truffatore ha convinto la donna che Pitt avesse bisogno di denaro per potere affrontare un'operazione chirurgica ai reni. Per rendere più realistica la vicenda, il truffatore ha inviato alla donna delle foto di Brad in ospedale, ottenute tramite intelligenza artificiale.

Attraverso il suo portavoce, Pitt ha dichiarato sulla vicenda: «È terribile che i truffatori approfittino del forte legame tra fan e celebrità. Questo è un importante monito a non rispondere ai messaggi online non richiesti, specialmente da attori che non sono presenti sui social network».

La donna voleva raggiungere Pitt: «Però non ho mai tradito mio marito»

La donna ha persino divorziato dal marito, intenzionata a raggiungere Brad e iniziare con lui una love story. Dopo aver visto l'attore in ottimo stato di salute e accanto alla nuova fidanzata Ines de Ramon, la donna ha capito di essere stata raggirata e ha denunciato il fatto alla polizia.

Anne, una volta resa nota la vicenda, è stata bullizzata sui social per la sua ingenuità.

«Voglio precisare che non ho mai tradito mio marito in vita mia, perché sono una donna premurosa – ha dichiarato la donna in sua difesa -, Non sono pazza né ingenua, come alcune persone dicono o scrivono sui social network. Volevo solo aiutare qualcuno e sì, sono stata truffata. È per questo che ho deciso di raccontare la mia storia, perché non sono l'unica in questa situazione».