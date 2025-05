L'attore americano Brad Pitt (foto d'archivio). KEYSTONE

L'attore Brad Pitt sbotta contro l'ingerenza mediatica, un disturbo costante con cui è costretto a convivere.

Covermedia Covermedia

Brad Pitt è stanco della costante attenzione che circonda la sua vita privata. Un peso che porta con sé da anni, sin dall'inizio della sua carriera.

L'icona del cinema, 61 anni, è sotto i riflettori sin dal 1987, anno in cui ha iniziato la sua carriera trionfale con due premi Oscar vinti e altre cinque nomination accumulate nel corso degli anni.

Se da un lato il suo talento attoriale ha conquistato applausi, dall'altro la sua vita personale – caratterizzata da matrimoni finiti con Jennifer Aniston e Angelina Jolie – ha catalizzato un'attenzione mediatica incessante.

Durante un'intervista a GQ, Brad ha sbottato: «La mia vita privata è sempre sulle pagine dei giornali. È così da 30 anni, amico. O almeno una sua versione, mettiamola così».

«È sempre stato un fastidio con cui ho dovuto convivere»

Interrogato se la recitazione rappresenti per lui un «rifugio» dall'attenzione pubblica, ha risposto: «È sempre stato un fastidio con cui ho dovuto convivere, in maniera più o meno intensa, mentre faccio quello che davvero voglio fare. Quindi è sempre stato questo tipo di perdita di tempo fastidiosa, se lo lasci diventare tale. Non lo so. Non lo so».

L'attore di «C'era una volta a... Hollywood» ha paragonato questa attenzione a una mosca che ronza fastidiosa intorno, un continuo disturbo.

Il divorzio da Angelina Jolie

Nel corso della lunga intervista, ha affrontato anche la fine del matrimonio con Angelina Jolie, 49 anni, concluso legalmente lo scorso dicembre dopo più di otto anni.

Alla domanda se il divorzio fosse stato un sollievo, ha risposto: «No, non credo sia stata una cosa così importante. Solo qualcosa che ha raggiunto la sua conclusione, dal punto di vista legale».

Pitt aveva sposato Jolie nel 2014, dopo aver iniziato la loro relazione nel 2006, ma la coppia si è separata bruscamente nel 2016. Prima ancora, era stato sposato con la star di «Friends», Jennifer Aniston, dal 2000 al 2005.