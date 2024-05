Brad Pitt

L’attore avrebbe dirottato i fondi della tenuta vinicola verso altre attività, tra cui uno studio di registrazione, una compagnia di cosmetici e un marchio di gin.

Covermedia

Brad Pitt è stato controdenunciato per aver utilizzato a proprio favore i fondi della tenuta Chateau Miraval.

L’attore è accusato di aver dirottato il denaro dell’azienda vinicola verso altre attività, tra cui uno studio di registrazione, una compagnia di cosmetici e un marchio di gin.

Brad, 60 anni, aveva precedentemente citato in giudizio il gruppo Tenute del Mondo per avergli impedito di acquistare le quote di Chateau Miraval dell’ex moglie Angelina Jolie.

Oggi Tenute del Mondo ha deciso di contradenunciare Pitt, con l’accusa di aver preso dei soldi dall’attività vinicola e averli utilizzati per altre sue attività.

«Ha trasformato Chateau Miraval in salvadanaio personale»

«Pitt ha fatto sì che milioni dei suoi fondi venissero spesi in progetti che lo avvantaggiavano personalmente», si legge nell’esposto.

«Peggio ancora, Pitt ha dirottato le risorse dell'azienda verso le sue attività collaterali, che includono uno studio di registrazione chiamato Studio Miraval, una linea di cosmetici chiamata Le Domaine e un marchio di gin chiamato The Gardener».

La causa sostiene che Brad e la sua società Mondo Bongo si sono appropriati indebitamente di fondi che dovrebbero appartenere di diritto a Tenute del Mondo.

«Questo furto ha messo milioni di dollari nelle tasche delle iniziative imprenditoriali di Pitt e Mondo Bongo, e ha deviato a loro favore dividendi e rimborsi di prestiti che altrimenti sarebbero stati pagati a Tenute come uno dei proprietari finali di Chateau Miraval»

«Pitt e Mondo Bongo hanno trasformato Chateau Miraval nel loro salvadanaio personale. Hanno avviato una serie di transazioni utilizzando i fondi di Chateau Miraval che hanno privato Tenute dei profitti e dei rimborsi dei prestiti a cui ha diritto».

Brad e Angelina si fanno la guerra per Chateau Miraval dalla fine del loro matrimonio, nel 2016.

Covermedia