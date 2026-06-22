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A 10 anni dalla rottura Angelina Jolie confessa chi l'ha aiutata a superare il doloroso conflittuale divorzio da Brad Pitt

ai-scrape

22.6.2026 - 11:01

Angelina Jolieparla del divorzio da Brad Pitt.
Angelina Jolieparla del divorzio da Brad Pitt.
KEYSTONE

Dopo anni di dispute, la coppia ha finalizzato la separazione. L'attrice ringrazia i figli per il supporto mentre l'attore rifiorisce con una nuova compagna.

Igor Sertori

22.06.2026, 11:01

Hai fretta? blue News riassume per te

  • La favola d'amore tra Brad Pitt e Angelina Jolie si è conclusa nel 2016.
  • Ci sono voluti ben 8 anni per chiudere ufficialmente il matrimonio.
  • Rimane ancora aperta la disputa sul Château Miraval in Francia, residenza che la coppia aveva acquistato come simbolo del loro amore.
  • La 51enne afferma ora di essere riuscita finalmente ad andare oltre il dolore e la profonda delusione, che le aveva rubato il suo spirito battagliero.
  • I figli sono stati fondamentali in questo processo. «Mi hanno dato molto coraggio».
  • Divorzio che ha inciso molto sui legami familiari, tanto che alcuni dei sei figli, hanno deciso di abbandonare il cognome paterno.
  • Pure Brad Pitt ha voltato pagina e dal 2022 ha una nuova relazione.
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La lunga odissea giudiziaria tra Brad Pitt e Angelina Jolie ha raggiunto l'epilogo. Dopo quasi un decennio di battaglie legali, il divorzio è diventato ufficiale alla fine del 2024.

L'attrice ha scelto di raccontare questo periodo difficile in un'intervista a Variety. Ha ammesso di aver attraversato una fase di grande fragilità. La conclusione del contenzioso segna la fine di un capitolo iniziato nel 2016.

«Per un certo periodo ho perso il mio spirito combattivo. Ma ora l'ho ritrovato», ha dichiarato la star. Queste parole descrivono un percorso di rinascita personale. Jolie ha dovuto affrontare non solo la separazione ma anche le conseguenze sulla sua vita privata.

Il ruolo centrale dei figli

Il sostegno dei sei figli è stato decisivo per il recupero dell'equilibrio. Maddox, Pax, Zahara, Shiloh e i gemelli Knox e Vivienne sono stati un pilastro fondamentale. La 51enne ha spiegato come loro l'abbiano spronata a guardare avanti.

«È soprattutto grazie a loro che ho ritrovato la mia forza interiore. Ormai sono grandi, e mi danno molto coraggio», ha aggiunto. I ragazzi vorrebbero vederla esplorare nuovi lati del suo carattere. La conoscono profondamente e le vogliono bene.

La rottura ha però inciso sui legami familiari. Diversi figli hanno deciso di abbandonare il cognome paterno. Il rapporto con Brad Pitt si è logorato nel tempo. Questa distanza è confermata da varie fonti vicine alla famiglia.

Non è il primo. Maddox elimina «Pitt»: il figlio di Angelina Jolie cambia ufficialmente cognome

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La disputa sulla tenuta francese

Una questione rimane ancora aperta tra gli ex coniugi. Si tratta della proprietà di Château Miraval in Francia.

La tenuta era stata acquistata durante il matrimonio ed era simbolo della loro unione. Proprio in relazione a questa vertenza, Jolie aveva descritto la separazione come un evento lacerante.

Nuovo capitolo. Importante vittoria legale di Angelina Jolie contro Brad Pitt nello scontro su Château Miraval

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«Gli eventi che mi hanno portata a separarmi da mio marito sono stati emotivamente devastanti sia per me che per i nostri figli», si legge nei documenti. Nonostante questo, l'attrice sembra ora pronta a concentrarsi sul futuro.

Il nuovo capitolo di Brad Pitt

Anche Brad Pitt sta voltando pagina. L'attore di 61 anni ha trovato serenità accanto a Ines de Ramon. La loro relazione è iniziata nel 2022, ma è rimasta riservata a lungo. La coppia è apparsa ufficialmente alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2023.

De Ramon, 34 anni, lavora nel settore dei gioielli. È laureata in Economia aziendale a Ginevra. In passato è stata sposata con l'attore Paul Wesley.

Per il celebre attore americano questa nuova unione rappresenta una svolta dopo anni di accuse e tensioni.

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