Brad Pitt e George Clooney durante la promozione del film "Ocean's 13" Keystone

Brad Pitt e George Clooney sono pronti a mettere a segno un altro colpo: torna la banda di Ocean, con il sequel «Ocean's 14». Lo riferiscono diversi medi statunitensi.

Keystone-SDA SDA

Secondo indiscrezioni, nel cast sono previsti anche Matt Damon e Casey Affleck. Tutti gli attori riprenderanno i ruoli dei tre precedenti film. Per la regia, invece, David Leitch è in trattative con la Warner Bros. Leitch ha già lavorato con Pitt in «Bullet Train».

Clooney sarà anche produttore con la sua Smokehouse Pictures.

Il primo film della serie di genere heist è uscito nel 2001, l'ultimo nel 2007, i tre film hanno incassato oltre un miliardo di dollari a livello mondiale.

Nel 2018 c'è stato uno spin off con un cast tutto al femminile, con attrici come Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina e Rihanna.

«Ocean's 14» non è l'unico del franchise in preparazione: Ryan Gosling e Margot Robbie saranno protagonisti di un prequel ambientato in una Europa degli anni '60.