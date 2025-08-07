  1. Clienti privati
Aveva 84 anni Grave lutto per Brad Pitt, è morta la madre artista Jane Etta

Covermedia

7.8.2025 - 09:30

William Pitt-Jane Pitt-Brad Pitt E Angelina Jolie Agli Oscar 2012
William Pitt-Jane Pitt-Brad Pitt E Angelina Jolie Agli Oscar 2012

È morta a 84 anni la madre dell'attore premio Oscar. Ex insegnante e pittrice appassionata, ha cresciuto tre figli e 14 nipoti lontano dai riflettori, lasciando un'eredità di affetto e creatività.

Covermedia

07.08.2025, 09:30

07.08.2025, 09:37

Si è spenta il 5 agosto a Springfield, Missouri, all'età di 84 anni, Jane Etta Pitt, madre dell'attore hollywoodiano Brad Pitt.

La notizia è stata diffusa mercoledì attraverso una nota ufficiale inviata al Springfield Daily Citizen da Doug Pitt, fratello di Brad: «È morta serenamente», ha dichiarato.

Jane, ex insegnante di scuola elementare, aveva sposato William Pitt nel 1962. Insieme hanno cresciuto tre figli – Brad, Doug e Julie – in una casa piena di valori solidi e lontana dalla luce dei riflettori. La coppia ha avuto anche 14 nipoti, con cui Jane ha costruito legami indimenticabili.

«Jane era un'artista talentuosa che si esprimeva con maggiore intensità attraverso la pittura. Il suo amore per l'arte è diventato un filo conduttore speciale fra lei e i nipoti, tra laboratori creativi e lezioni di pittura che hanno lasciato ricordi indelebili», si legge nel necrologio.

Era affettuosamente chiamata «Grammy»

Affettuosamente chiamata «Grammy», Jane aveva l'abitudine di festeggiare ogni nipote con una tradizione personale chiamata «Il tuo giorno speciale», piccoli rituali che oggi sono tra i ricordi più preziosi dei suoi 14 nipoti.

Pur scegliendo sempre una vita riservata, Jane e suo marito Bill avevano accompagnato Brad sul red carpet degli Oscar nel 2012, accanto all'allora moglie dell'attore, Angelina Jolie.

Nessun commento ufficiale è arrivato finora dal team di Brad Pitt.

A rompere il silenzio è stata invece Sydney Pitt, figlia di Doug, che ha dedicato alla nonna un tributo commosso su Instagram. «Mia dolce Grammy, Jane Etta, non eravamo pronti a lasciarti andare, ma sapere che ora sei libera di cantare, danzare e dipingere di nuovo rende tutto un po' più sopportabile. Riusciva a star dietro a tutti e 14 di noi senza perdere un colpo. Non c'era limite all'amore che donava, e chiunque la incontrasse lo percepiva. Non so come andare avanti senza di lei, ma so che è ancora qui, in ogni pennellata, in ogni gesto gentile, in ogni colibrì. Era l'amore nella sua forma più pura».

I funerali si terranno in forma privata in data da definirsi.

