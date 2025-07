Brad Pitt ha chiesto l'accesso alle comunicazioni private di Angelina Jolie nel contesto della battaglia legale per il controllo del vigneto Château Miraval. Keystone

La disputa legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie si intensifica, con Pitt che cerca di ottenere l'accesso ai messaggi privati di Jolie riguardanti la vendita della loro azienda vinicola francese.

L'attrice aveva venduto la sua quota a un uomo d'affari russo senza il consenso dell'ex marito, scatenando una serie di cause legali reciproche da milioni di dollari.

La disputa, iniziata nel 2016 dopo la loro separazione, include anche contenziosi per la custodia dei figli e accuse incrociate di cattiva gestione. Mostra di più

La lunga battaglia legale tra Brad Pitt e Angelina Jolie continua a intensificarsi. Stando ad alcuni documenti ottenuti da «Page Six», l'attore avrebbe recentemente presentato una mozione per accedere alle comunicazioni private dell'ex moglie.

Al centro della disputa c'è il vigneto Château Miraval, una proprietà che i due attori hanno acquistato insieme nel 2008 per 25 milioni di euro. La controversia è esplosa quando Jolie ha venduto la sua quota della proprietà a un uomo d'affari russo, Alexei Oliynik, senza il consenso di Pitt, violando un accordo precedente.

Secondo i documenti legali, Pitt ha chiesto al tribunale di obbligare Oliynik a rivelare le sue comunicazioni con Jolie, sostenendo che potrebbero contenere prove cruciali.

La star di «F1» accusa il russo di agire sotto la direzione di Yuri Shefler, capo del gruppo Stoli, e di essere un testimone chiave in questa causa. Una fonte vicina all'attore ha dichiarato che la questione riguarda non solo Oliynik, ma l'intero gruppo Stoli, che avrebbe evitato le decisioni legali.

Molti contenziosi

La vendita della quota di Jolie ha portato Pitt a citarla in giudizio nel 2022, accusandola di aver agito con intenzioni malevole per danneggiarlo. La donna, dal canto suo, ha intentato una causa da 350 milioni di dollari contro Pitt, accusandolo di aver sprecato i beni della società in progetti di vanità.

La disputa legale si è ulteriormente complicata con accuse reciproche di cattiva gestione e intenzioni ostili.

La relazione tra i due, che si sono separati nel 2016 dopo 12 anni insieme, è stata segnata da tensioni e accuse. La coppia ha affrontato una serie di battaglie legali, inclusa la custodia dei sei figli.

Nonostante abbiano ottenuto la custodia congiunta nel 2021, la decisione è stata successivamente annullata, prolungando ulteriormente il loro contenzioso.

La procedura di divorzio sembra avvicinarsi alla conclusione, con la dichiarazione finale di divulgazione depositata all'inizio del 2024.

