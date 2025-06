Brad Pitt

In un'intervista intima, l'attore svela dettagli inediti della sua vita personale: dalla sua visione della sessualità alle esperienze che hanno segnato la sua crescita, passando per l'amicizia con Dax Shepard.

Covermedia Covermedia

Brad Pitt ha recentemente condiviso un lato inedito della sua vita privata durante un'intervista a 360 gradi con Dax Shepard, parlando anche delle occasioni omosessuali mai vissute.

«Non ho mai avuto un'esperienza gay», ha dichiarato Pitt, 61 anni, nel podcast Armchair Expert di Dax Shepard, il 23 giugno. «Penso di aver perso quella finestra».

Attualmente impegnato con Ines de Ramon, Brad ha anche escluso Dax, 50 anni, dalla lista degli ipotetici partner dello stesso sesso: «Ma se dovessi scegliere, non saresti tu».

Nel corso della conversazione, Pitt ha riflettuto sulla sua giovinezza in Missouri negli anni Ottanta, quando i messaggi sulla mascolinità erano fortemente omofobi. «Non piangere, non essere gay, sei un froc*o, cose del genere», ha spiegato. «Era l'epoca in cui vivevo».

I due attori hanno anche parlato della loro amicizia, nata per caso durante un incontro agli Alcolisti Anonimi a Los Angeles. «È stato un periodo difficile», ha concluso. «Avevo bisogno di un reset».