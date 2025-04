Brad Pitt

Il divo ha conquistato l'Oscar grazie al ruolo di Cliff Booth nel film del 2019 di Quentin Tarantino.

Brad Pitt tornerà nei panni di Cliff Booth in un sequel di «C'era una volta a... Hollywood», film del 2019 di Quentin Tarantino.

Il divo, che ha conquistato l'Oscar come Miglior attore non protagonista per il ruolo, tornerà a interpretare lo stuntman sul viale del tramonto in un film che sarà scritto da Tarantino ma diretto da David Fincher.

Si tratta di una situazione insolita, poiché Tarantino solitamente dirige le proprie sceneggiature. Quentin, del resto, sta preparando il suo ultimo film in assoluto da regista, il decimo della sua decorata carriera.

Come riporta Deadline, Pitt ha ottenuto il nullaosta da parte del regista di «Pulp Fiction» per mostrare la sceneggiatura a Fincher, incentrata sullo sviluppo del personaggio di Booth. Il film, che ancora non ha un titolo, verrà distribuito tramite Netflix, con cui Fincher ha un accordo di massima.

Pitt avrebbe dovuto recitare nel decimo e ultimo film di Tarantino, «The Movie Critic», un progetto che il regista ha definitivamente abbandonato. Tarantino, ad ogni modo, ha approfondito il personaggio nel romanzo «Once Upon a Time in Hollywood: A Novel».

Pitt e Fincher hanno lavorato insieme in film di successo come «Se7en», «Fight Club» e «Il curioso caso di Benjamin Button».

Non è dato sapere se nel sequel torneranno anche le co-star di Brad, ovvero Leonardo DiCaprio e Margot Robbie.

Tarantino ha scritto sceneggiature per film non diretti da lui negli anni '90, tra cui «Una vita al massimo» di Tony Scott e «Dal tramonto all'alba» di Robert Rodriguez.

L'ultimo film da regista è proprio «C'era una volta a... Hollywood». Intervenuto al Sundance Film Festival a gennaio, il regista di «Kill Bill» ha ammesso di non avere alcuna fretta di realizzare il prossimo lungometraggio perché vuole concentrarsi sulla crescita dei suoi due figli.

. Al momento si sta occupando della stesura di un'opera teatrale.