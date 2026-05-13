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«Ally» Bradley Cooper e Ayo Edebiri nel nuovo film animato di Bong Joon Ho

Covermedia

13.5.2026 - 09:30

Bradley Cooper
Bradley Cooper

Il regista di «Parasite» debutta nell'animazione con «Ally», avventura ambientata negli abissi del Pacifico. Nel cast vocale anche Dave Bautista, Finn Wolfhard e Werner Herzog.

Covermedia

13.05.2026, 09:30

13.05.2026, 09:56

Bradley Cooper, Ayo Edebiri e Dave Bautista guideranno il cast vocale di «Ally», primo lungometraggio animato diretto da Bong Joon Ho. Il regista di «Parasite» ha riunito un cast ricco di star per il suo debutto nel cinema d'animazione.

Oltre a Cooper, alla star della serie TV «The Bear» Ayo Edebiri e all'attore Marvel Dave Bautista, il film includerà anche le voci di Finn Wolfhard, della doppiatrice di «Oceania» Rachel House e dell'attore e regista tedesco Werner Herzog.

A guidare l'annuncio del cast è stata anche la debuttante Alex Jayne Go, che potrebbe dare voce al personaggio principale.

Scritto da Bong Joon Ho insieme a Jason Yu, «Ally» racconta la storia di un curioso ibrido tra un calamaro e un maialino che vive nelle profondità dell'Oceano Pacifico meridionale e sogna di vedere il sole e diventare la star di un documentario naturalistico.

Quando un misterioso velivolo precipita nell'oceano, il mondo tranquillo di Ally viene sconvolto. Insieme ai suoi improbabili compagni di viaggio, il personaggio intraprende così un'avventura destinata a portarlo fino in superficie.

Il film, in sviluppo dal 2019, viene descritto come un'avventura per famiglie che unisce umorismo ed emozione, affrontando temi come amicizia e coraggio.

«Ally» uscirà nei cinema statunitensi nel 2027.

Bong Joon Ho è noto soprattutto per Parasite, primo film non in lingua inglese a vincere l'Oscar come miglior film. Tra i suoi lavori figurano anche «Snowpiercer», «Okja» e più recentemente «Mickey 17» con Robert Pattinson.

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