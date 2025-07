Bradley Cooper e Gigi Hadid

L'attore Bradley Cooper e la top model Gigi Hadid sarebbero più felici che mai.

Covermedia Covermedia

Bradley Cooper e Gigi Hadid potrebbero presto convolare a nozze. Una fonte ha raccontato a Page Six che la relazione sta diventando più seria e l'attore sta «considerando il matrimonio e i figli con Gigi».

«Potrebbe fare la proposta di matrimonio nei prossimi due mesi», ha assicurato l'insider.

La coppia – 50 anni lui, 30 lei – si frequentano ormai dal 2023 e sono pronti a costruire una famiglia allargata. Entrambi hanno infatti dei figli nati da precedenti rapporti.

Cooper è padre di Lea, avuta otto anni fa dalla modella Irina Shayk. Hadid è mamma di Khai, nata quattro anni fa dall'amore con il cantante degli One Direction, Zayn Malik.

«Mi sento davvero fortunata»

Lo scorso gennaio «People» ha rivelato che i figli di Cooper e Hadid trascorrono del tempo insieme e vanno molto d'accordo. «È molto dolce», ha detto la gola profonda. «Sono impegnati con il lavoro, ma danno anche priorità alla loro relazione e alle figlie».

Hadid ha parlato apertamente di questa love story a «Vogue», dicendo di sentirsi «fortunata». «Penso che arrivare al punto in cui si sa cosa si vuole e cosa si merita in una relazione sia essenziale», ha detto.

«E poi trovare qualcuno che si trovi in un momento della propria vita in cui sa cosa vuole e cosa merita... e che entrambi lavoriate separatamente per unirvi ed essere il miglior partner possibile. Mi sento davvero fortunata. Sì, fortunata è la parola giusta».