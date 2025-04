Brandon Sklenar Covermedia

L'attore lancia un appello alla DC: «È il mio sogno da bambino».

Brandon Sklenar risponde ai fan che lo vorrebbero come nuovo Batman.

L'attore 34enne, che interpreta Spencer Dutton nella serie prequel di Yellowstone «1923», ha riscosso grande successo nell'ultimo anno grazie a film come in «It Ends With Us» e «Drop».

I fan del supereroe hanno indicato Sklenar come nuovo Bruce Wayne/Batman nel reinventato Universo DC, trovando piena approvazione da parte del diretto interessato.

«Ho anche le mie idee sul personaggio, se mai dovesse concretizzarsi. Era il mio personaggio preferito dei fumetti da bambino, ed è superiore perché è un vero uomo. Sta soffrendo e si sta riprendendo dalla morte dei suoi genitori, e Batman è il suo modo di reagire. Quindi penso che ci sia molto altro da esplorare, e c'è un modo per farlo che lo rende molto reale», ha detto al The Hollywood Reporter. «Quindi, se mai dovesse succedere, prenderei volentieri quella parte, e non la prenderei alla leggera».

Sklenar è un grande ammiratore dei precedenti interpreti di Batman, sebbene il suo preferito rimane Christian Bale nella trilogia «Il cavaliere oscuro». L'attore ha apprezzato anche l'interpretazione di Robert Pattinson nel più recente «The Batman».

Durante un'intervista con ScreenRant, Brandon ha lasciato intendere di aver parlato con alcuni rappresentanti della DC sulla possibilità di indossare mantello e maschera da Uomo Pipistrello.

«Penso che a un certo livello mi stiano prendendo in considerazione, probabilmente. Ma so che sono ancora lontani dal farlo», ha anticipato.

Il nuovo Universo DC inizierà con «Superman», diretto da James Gunn, a luglio. Il prossimo film di Batman in programma è «The Brave and the Bold», che sarà invece diretto da Andy Muschietti.