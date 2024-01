Brian Austin Green

Dopo cinque figli, avuti da tre donne diverse, l’attore ha optato per la procedura chirurgica.

Brian Austin Green si è sottoposto a una vasectomia dopo la nascita di Zane, avuto con la compagna Shama Burgess.

A rivelarlo è stato l’attore di «Beverly Hills 90210», 50 anni, durante un episodio del podcast «Old-ish».

«Dopo la nascita di Zane, mi sono detto: «Credo sia arrivato il momento di chiudere la bottega»», ha affermato Green.

«In realtà si è sottoposto alla vasectomia quando Zane aveva 8 settimane», ha ribattuto Shama.

I due, sposatisi lo scorso luglio dopo quasi tre anni insieme, sono diventati genitori di Zane nel giugno 2022.

Green è padre di altri quattro figli: Noah Shannon, 11 anni, Bodhi Ransom, 9, e Journey River, 7, nati dal matrimonio con Megan Fox, e Kassius Lijah, 21, avuto con l’ex fidanzata Vanessa Marcil.

Brian ha rivelato inoltre che nessuno dei figli fosse stato pianificato. «È buffo, ma non ho pianificato la nascita di nessuno dei miei figli», ha confessato.

«Ogni volta è stata una sorpresa. Amo i miei figli e non sono mai stato contrario all’averli, ma non ho mai vissuto quella situazione in cui si guarda a un test di gravidanza con la speranza che sia positivo, per poi prepararsi a diventare genitore».

Nonostante la vasectomia di Brian, Shama non ha completamente escluso la possibilità di avere altri figli.

«Se dovessimo farlo, vorrei pianificarlo insieme, fare il test di gravidanza e vivere insieme l’intero percorso», ha affermato. «Probabilmente ci rivolgeremo alla fecondazione in vitro».

Covermedia