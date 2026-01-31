  1. Clienti privati
«È un luogo pericoloso» Brian May: no al tour negli Stati Uniti

Covermedia

31.1.2026 - 13:00

Brian May
Lo storico chitarrista dei Queen non ha intenzione di recarsi negli Stati Uniti nel futuro prossimo.

«Gli Stati Uniti? È un luogo pericoloso», ad affermarlo è Brian May, leggendario chitarrista dei Queen.

Il musicista ha dichiarato che non si recherà in tour nell'America di Trump, in cui i cittadini stranieri non sono ben accetti. «L'America è un luogo pericoloso al momento, bisogna prenderlo in considerazione», ha dichiarato il 78enne al Daily Mail.

Il tour più recente di Brian, accompagnato da Adam Lambert, 44, risale al 2023, ma oggi il rocker ha ammesso senza troppi giri di parole che non si sentirebbe al sicuro negli Stati Uniti. «È molto triste perché noi in quanto Queen siamo cresciuti in America e l'amiamo, ma non è più come prima», ha sottolineato May. «Tante persone ci pensano due volte prima di andare negli Stati Uniti».

May, che è stato colpito da un «lieve ictus» nel 2024, non sa ancora quando i Queen torneranno in tour. «Non so quando i Queen torneranno sul palco, non è dato sapere al momento. Viviamo giorno per giorno».

Tuttavia May ha rivelato di conservare nel cassetto dei brani inediti dei Queen. «Mai dire mai sul nostro ritorno», ha aggiunto. «La ricostruzione di Queen Two sta per tornare e ci sono un paio di cose che non avete ancora sentito».

