Pino Insegno e Brigitta Broccoli hanno mantenuto ancora oggi un legame d'amicizia. Massimo Landucci

Durante un'intervista a «La volta buona», Brigitta Boccoli ha condiviso dettagli del suo passato con Pino Insegno, rivelando un legame che risale alla sua adolescenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Brigitta Broccoli ha raccontato di essersi innamorata di Pino Insegno a 14 anni, quando lui ne aveva 27.

Hanno avuto una relazione amorosa durata tre anni.

Il loro rapporto si è chiuso quando Boccoli aveva 17 anni, dopo che lei ha incontrato un'altra persona a Formentera.

«Ci vogliamo bene, siamo ancora amici», ha raccontato però l'attrice parlando del suo attuale legame con Insegno. Mostra di più

Una rivelazione quantomeno inaspettata, quella che Brigitta Boccoli ha fatto sul plateau di «La volta buona», il programma condotto da Caterina Balivo. Il pubblico, infatti, è rimasto sorpreso scoprendo della sua relazione con Pino Insegno, risalente a quando lei era solo un'adolescente.

L'attrice, oggi sposata con Stefano Orfei, ha raccontato di essersi innamorata di Insegno a 14 anni, mentre lui ne aveva 27. La loro storia d'amore è durata tre anni, un periodo che Boccoli ha descritto come «burrascoso» a causa della disapprovazione dei suoi genitori.

«Siamo ancora amici»

Durante la trasmissione, come racconta «Today», Balivo ha chiesto all'attrice di raccontare di quel periodo della sua vita. Boccoli ha confermato il legame con Insegno, sottolineando che, nonostante la fine della loro relazione, i due sono rimasti in buoni rapporti.

«Ci vogliamo bene, siamo ancora amici», ha detto l'attrice, ricordando una recente conversazione con Insegno in cui lui l'ha ringraziata per aver parlato bene di lui in una trasmissione.

Sognava di portarlo all'altare

Boccoli ha anche ricordato come si sono conosciuti: «Ci siamo incontrati in una trasmissione dove mia sorella lavorava come ballerina. Lì è nato tutto molto velocemente».

Ha confessato che a 14 anni sognava di sposare Insegno e contava i giorni fino al suo 18esimo compleanno per poterlo fare. Le cose sono però cambiate quando aveva 17 anni e ha incontrato un'altra persona durante una vacanza a Formentera.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.