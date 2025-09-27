  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Una relazione di tre anni Brigitta Boccoli confessa: «A 14 anni stavo con Pino Insegno, lui ne aveva 27. I miei contrari» 

ai-scrape

27.9.2025 - 09:08

Pino Insegno e Brigitta Broccoli hanno mantenuto ancora oggi un legame d'amicizia. 
Pino Insegno e Brigitta Broccoli hanno mantenuto ancora oggi un legame d'amicizia. 
Massimo Landucci

Durante un'intervista a «La volta buona», Brigitta Boccoli ha condiviso dettagli del suo passato con Pino Insegno, rivelando un legame che risale alla sua adolescenza.

Antonio Fontana

27.09.2025, 09:08

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Brigitta Broccoli ha raccontato di essersi innamorata di Pino Insegno a 14 anni, quando lui ne aveva 27.
  • Hanno avuto una relazione amorosa durata tre anni.
  • Il loro rapporto si è chiuso quando Boccoli aveva 17 anni, dopo che lei ha incontrato un'altra persona a Formentera.
  • «Ci vogliamo bene, siamo ancora amici», ha raccontato però l'attrice parlando del suo attuale legame con Insegno.
Mostra di più

Una rivelazione quantomeno inaspettata, quella che Brigitta Boccoli ha fatto sul plateau di «La volta buona», il programma condotto da Caterina Balivo. Il pubblico, infatti, è rimasto sorpreso scoprendo della sua relazione con Pino Insegno, risalente a quando lei era solo un'adolescente.

L'attrice, oggi sposata con Stefano Orfei, ha raccontato di essersi innamorata di Insegno a 14 anni, mentre lui ne aveva 27. La loro storia d'amore è durata tre anni, un periodo che Boccoli ha descritto come «burrascoso» a causa della disapprovazione dei suoi genitori.

«Siamo ancora amici»

Durante la trasmissione, come racconta «Today», Balivo ha chiesto all'attrice di raccontare di quel periodo della sua vita. Boccoli ha confermato il legame con Insegno, sottolineando che, nonostante la fine della loro relazione, i due sono rimasti in buoni rapporti.

«Ci vogliamo bene, siamo ancora amici», ha detto l'attrice, ricordando una recente conversazione con Insegno in cui lui l'ha ringraziata per aver parlato bene di lui in una trasmissione.

Sognava di portarlo all'altare

Boccoli ha anche ricordato come si sono conosciuti: «Ci siamo incontrati in una trasmissione dove mia sorella lavorava come ballerina. Lì è nato tutto molto velocemente».

Ha confessato che a 14 anni sognava di sposare Insegno e contava i giorni fino al suo 18esimo compleanno per poterlo fare. Le cose sono però cambiate quando aveva 17 anni e ha incontrato un'altra persona durante una vacanza a Formentera.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'IA.

I più letti

Multa salatissima per due ragazzi che hanno urinato in un piatto di un ristorante a Shanghai
Ecco il migliore, e il peggiore, comune dove abitare in Svizzera
In Svizzera sta già cadendo la prima neve, ecco dove
Federica Brignone e la sfida per Cortina 2026: «Mi sono creata un guaio per la vita»
La compagna di Jimmy Ghione respinge le critiche sulla loro storia: «È il Brad Pitt italiano»

Altre notizie

Ecco cosa è successo. Belen Rodríguez furiosa in strada con i paparazzi: «Lasciate in pace me e Luna Marì!»

Ecco cosa è successoBelen Rodríguez furiosa in strada con i paparazzi: «Lasciate in pace me e Luna Marì!»

Nel biopic diretto da Gia Coppola. Millie Bobby Brown pronta per il primo ruoto da attrice adulta: sarà la ginnasta Kerri Strug

Nel biopic diretto da Gia CoppolaMillie Bobby Brown pronta per il primo ruoto da attrice adulta: sarà la ginnasta Kerri Strug

Parole dure. Priscilla Presley contro Michael Jackson: «Il matrimonio con Lisa Marie? Ero sconvolta»

Parole durePriscilla Presley contro Michael Jackson: «Il matrimonio con Lisa Marie? Ero sconvolta»