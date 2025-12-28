  1. Clienti privati
La star deceduta Brigitte Bardot aveva forti legami con la Svizzera, tra matrimonio, riprese e Albert Rösti

SDA

28.12.2025 - 14:00

Brigitte Bardot con il marito Gunter Sachs, per un matrimonio durato dal 1966 al 1969.
Brigitte Bardot con il marito Gunter Sachs, per un matrimonio durato dal 1966 al 1969.
Keystone

Brigitte Bardot aveva forti legami con la Svizzera, in particolare attraverso il suo impegno militante a favore degli animali.

Keystone-SDA

28.12.2025, 14:00

28.12.2025, 14:24

Mito e sex symbol. A 91 anni è morta Brigitte Bardot, una delle più grandi icone del cinema francese

Mito e sex symbolA 91 anni è morta Brigitte Bardot, una delle più grandi icone del cinema francese

L'attrice francese si era battuta contro la caccia ai cuccioli di foca con l'ecologista elvetico Franz Weber e, più recentemente, a favore dei lupi.

Altre relazioni con la Confederazione sono il suo matrimonio con il miliardario tedesco-svizzero Gunther Sachs, che ha soggiornato a Pully, nel canton Vaud, e le sue riprese cinematografiche, come quelle di «Vie privée» («Vita privata») a Ginevra nel 1961. Ha anche lavorato con il regista franco-svizzero Jean-Luc Godard, autore di «Le Mépris» («Il disprezzo») nel 1963.

Quel messaggio a Rösti

Brigitte Bardot ha spesso criticato la politica elvetica sul lupo, considerandola una vergogna per un paese che a suo avviso dovrebbe dare l'esempio. In una lettera pubblicata il 18 ottobre 2023 sul social X si era rivolta al consigliere federale Albert Rösti, capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni: «Non potete dichiarare guerra a questo animale che non c'entra nulla, che è prezioso per la biodiversità, anche se la sua presenza richiede una migliore protezione delle mandrie», affermava.

