Brigitte Bardot è in ospedale da tre settimane, ecco cosa si sa

L'attrice francese Brigitte Bardot (foto d'archivio). KEYSTONE

Secondo i media francesi, Brigitte Bardot è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa di una grave malattia. Le condizioni dell'icona del cinema desterebbero preoccupazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Brigitte Bardot sarebbe ricoverata da tre settimane in un ospedale a Tolone.

L'attrice avrebbe anche subito un intervento chirurgico legato a una «grave malattia».

La prognosi resta riservata, ma non è la prima volta che la salute della star del cinema desta preoccupazione: già nel 2023 aveva avuto dei problemi respiratori che avevano richiesto un ricovero. Mostra di più

Brigitte Bardot è ricoverata da tre settimane presso l'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, situato nel sud della Francia, vicino alla sua residenza a Saint-Tropez.

Come riporta l'ANSA, secondo i media locali l'attrice francese, all'età di 91 anni, sta affrontando seri problemi di salute e ha recentemente subito un intervento chirurgico per una malattia grave.

Nonostante si preveda che l'icona del cinema possa essere dimessa dall'ospedale nei prossimi giorni, le sue condizioni continuano a destare preoccupazione tra i suoi fan e i media.

Dei problemi respiratori?

Giova ricordare che Bardot, nota anche per il suo impegno nella difesa degli animali, era già stata ricoverata in terapia intensiva per dei «gravi problemi respiratori» nell'aprile del 2023.

Inoltre nel luglio dello stesso anno i soccorsi si erano recati al suo domicilio, perché l'attrice aveva avuto difficoltà a respirare e un mancamento: allora il marito Bernard d'Ormale aveva spiegato che si era trattato di un malore causato dal caldo.

Non è noto se la causa dell'attuale ricovero sia legata agli stessi problemi di salute.