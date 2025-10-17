Brigitte Bardot è in ospedale da tre settimane, ecco cosa si sa

Giova ricordare che Bardot, nota anche per il suo impegno nella difesa degli animali, era già stata ricoverata in terapia intensiva per dei «gravi problemi respiratori» nell'aprile del 2023.
Inoltre nel luglio dello stesso anno i soccorsi si erano recati al suo domicilio, perché l'attrice aveva avuto difficoltà a respirare e un mancamento: allora il marito Bernard d'Ormale aveva spiegato che si era trattato di un malore causato dal caldo.
Non è noto se la causa dell'attuale ricovero sia legata agli stessi problemi di salute.