  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Preoccupazione per l'attrice Brigitte Bardot è in ospedale da tre settimane, ecco cosa si sa

ai-scrape

17.10.2025 - 09:26

L'attrice francese Brigitte Bardot (foto d'archivio).
L'attrice francese Brigitte Bardot (foto d'archivio).
KEYSTONE

Secondo i media francesi, Brigitte Bardot è stata sottoposta a un intervento chirurgico a causa di una grave malattia. Le condizioni dell'icona del cinema desterebbero preoccupazione.

Alessia Moneghini

17.10.2025, 09:26

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Brigitte Bardot sarebbe ricoverata da tre settimane in un ospedale a Tolone.
  • L'attrice avrebbe anche subito un intervento chirurgico legato a una «grave malattia».
  • La prognosi resta riservata, ma non è la prima volta che la salute della star del cinema desta preoccupazione: già nel 2023 aveva avuto dei problemi respiratori che avevano richiesto un ricovero.
Mostra di più

Brigitte Bardot è ricoverata da tre settimane presso l'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, situato nel sud della Francia, vicino alla sua residenza a Saint-Tropez.

Come riporta l'ANSA, secondo i media locali l'attrice francese, all'età di 91 anni, sta affrontando seri problemi di salute e ha recentemente subito un intervento chirurgico per una malattia grave.

Nonostante si preveda che l'icona del cinema possa essere dimessa dall'ospedale nei prossimi giorni, le sue condizioni continuano a destare preoccupazione tra i suoi fan e i media.

«Una vergogna». Brigitte Bardot ha rimproverato un consigliere federale, ecco perché

«Una vergogna»Brigitte Bardot ha rimproverato un consigliere federale, ecco perché

Dei problemi respiratori?

Giova ricordare che Bardot, nota anche per il suo impegno nella difesa degli animali, era già stata ricoverata in terapia intensiva per dei «gravi problemi respiratori» nell'aprile del 2023.

Inoltre nel luglio dello stesso anno i soccorsi si erano recati al suo domicilio, perché l'attrice aveva avuto difficoltà a respirare e un mancamento: allora il marito Bernard d'Ormale aveva spiegato che si era trattato di un malore causato dal caldo.

Non è noto se la causa dell'attuale ricovero sia legata agli stessi problemi di salute.

Parla il marito. I soccorritori si sono recati a casa di Brigitte Bardot

Parla il maritoI soccorritori si sono recati a casa di Brigitte Bardot

I più letti

Mogol svela tutti i segreti di Lucio Battisti: tra musica, libertà e polemiche
Un principe racconta: «Quando Romina Power aveva 15 anni stavamo per sposarci»
Brigitte Bardot è in ospedale da tre settimane, ecco cosa si sa
Ecco la compagnia aerea con la migliore classe economica del mondo
La sbalorditiva signora Grabow, vincitrice dell'Ironman delle Hawaii a... 80 anni

Altre notizie

Per un'emorragia cerebrale. È morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss

Per un'emorragia cerebraleÈ morto a 74 anni Ace Frehley, chitarrista fondatore dei Kiss

È davvero così?. Jennifer Lopez non si guarda indietro: «Una volta finita, per me è finita»

È davvero così?Jennifer Lopez non si guarda indietro: «Una volta finita, per me è finita»

«È la

«È la "megera" che scrive...»Sabrina Colle, compagna di Sgarbi, risponde alle accuse della figlia Evelina