Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»

L'iconica attrice francese Brigitte Bardot, morta domenica all'età di 91 anni, una volta disse che avrebbe «preferito dare alla luce un cagnolino» quando le fu chiesto di suo figlio. Poi, gli fece una promessa.

Brigitte Bardot è morta domenica 28 dicembre all'età di 91 anni.

L'iconica attrice e attivista aveva avuto un unico figlio, nel 1960, che però non ha mai cresciuto.

Nel suo controverso libro di memorie del 1996, Initiales B.B., si riferiva a suo figlio, Nicolas Jacques Charrier, come «l'oggetto della mia sventura».

Dall'età di due anni, il piccolo Nicolas fu cresciuto dai genitori del padre. «Non sono fatta per essere madre».

«Ho promesso a Nicolas che non avrei mai parlato di lui nelle mie interviste», aveva dichiarato a Paris Match, nel giugno 2024.

Il figlio, oggi 65enne, ha vissuto lontano dai riflettori per tutta la vita. Vive in Norvegia, dove è sposato, con figli e nipoti.

Bardot, nel 2018, aveva dichiarato che lei e suo figlio si facevano visita ogni anno.

La morte di Brigitte Bardot, avvenuta domenica, è arrivata mesi dopo il suo ricovero in ospedale per una grave malattia.

L'unico figlio, Nicolas-Jacques Charrier

È anche l'«Independent» a condividere alcuni dettagli sulla relazione dissimulata dell'iconica attrice con il suo unico figlio. Indiscrezioni riemerse dopo la sua morte.

Con il figlio 65enne, Nicolas-Jacques Charrier, Bardot ha sempre avuto un rapporto teso a causa delle sue precedenti dure dichiarazioni sul fatto di non voler mai diventare madre.

Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita, l'attrice, cantante e attivista aveva cambiato il suo approccio nel parlare pubblicamente della rottura. «Ho promesso a Nicolas che non avrei mai parlato di lui nelle mie interviste», aveva dichiarato a Paris Match, nel giugno 2024.

«L'oggetto della mia sventura»

L'attrice diventò madre dal suo secondo marito Jacques Charrier, nel 1960. Dopo il divorzio dei genitori, nel 1962, il piccolo Nicolas fu cresciuto dai genitori del padre.

Il figlio aveva già tentato di convincere la madre a non parlare della loro relazione prima dell'uscita del suo controverso libro di memorie del 1996, Initiales B.B.

Ma i suoi tentativi di censurare il libro non ebbero successo, poiché la vicenda finì sui giornali dell'epoca, dopo che la madre si era riferita al figlio come «l'oggetto della mia sventura».

«Non sono fatta per essere madre», scrisse la Bardot nelle sue memorie, come riporta «The Independent».

Avrebbe preferito «dare alla luce un cagnolino»

«So che è orribile doverlo ammettere, ma non sono abbastanza adulta per prendermi cura di un bambino». La star scrisse anche di aver cercato di abortire, ma di essere stata costretta a portare a termine la gravidanza perché la procedura era illegale in Francia all'epoca.

Sempre nel libro scrisse: «Guardavo la mia pancia piatta e snella allo specchio come una cara amica su cui stavo per chiudere il coperchio di una bara».

L'allora 62enne suscitò anche reazioni negative in una conferenza stampa dell'epoca, quando le fu chiesto di suo figlio, affermando che avrebbe «preferito dare alla luce un cagnolino».

Contatti sporadici nei corsi degli anni tra madre e figlio

Crescendo, Nicholas-Jacques Charrier ha scelto di stare lontano dai riflettori. Si è stabilito in Norvegia con la moglie, con cui ha figli e oggi anche dei nipoti.

Nel corso del tempo, i rapporti tra madre e figlio si ammorbidirono un poco, pur mantenendo contatti limitati.

Quando B.B. sposò il suo quarto e ultimo marito, Bernard d'Ormale, nel 1992, lo fece in Norvegia, vicino a dove vivono Nicolas e la sua famiglia.

L'attrice e attivista scomparsa aveva dichiarato nel 2018 al quotidiano francese «Var Matin» che lei e il figlio si facevano visita ogni anno.