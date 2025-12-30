Non era fatta per «essere madre»Brigitte Bardot e la promessa all'unico figlio, mai voluto, «oggetto della mia sventura»
bfi
L'iconica attrice francese Brigitte Bardot, morta domenica all'età di 91 anni, una volta disse che avrebbe «preferito dare alla luce un cagnolino» quando le fu chiesto di suo figlio. Poi, gli fece una promessa.
È anche l'«Independent» a condividere alcuni dettagli sulla relazione dissimulata dell'iconica attrice con il suo unico figlio. Indiscrezioni riemerse dopo la sua morte.
Con il figlio 65enne, Nicolas-Jacques Charrier, Bardot ha sempre avuto un rapporto teso a causa delle sue precedenti dure dichiarazioni sul fatto di non voler mai diventare madre.
Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita, l'attrice, cantante e attivista aveva cambiato il suo approccio nel parlare pubblicamente della rottura. «Ho promesso a Nicolas che non avrei mai parlato di lui nelle mie interviste», aveva dichiarato a Paris Match, nel giugno 2024.
«So che è orribile doverlo ammettere, ma non sono abbastanza adulta per prendermi cura di un bambino». La star scrisse anche di aver cercato di abortire, ma di essere stata costretta a portare a termine la gravidanza perché la procedura era illegale in Francia all'epoca.
Sempre nel libro scrisse: «Guardavo la mia pancia piatta e snella allo specchio come una cara amica su cui stavo per chiudere il coperchio di una bara».