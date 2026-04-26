Brigitte Nielsen si racconta, tra Stallone, scandali e la quinta figlia avuta a 54 anni

Brigitte Nielsen (immagine d'archivio). Imago

Dagli anni d’oro tra moda e Hollywood fino alla maternità oltre i 50: la vita di Brigitte Nielsen continua a sorprendere.

Hai fretta? blue News riassume per te Brigitte Nielsen conquista fama negli anni '80 tra passerelle, cinema e la relazione con Sylvester Stallone.

La sua vita privata è segnata da cinque matrimoni, cinque figli e momenti difficili, tra cui tensioni familiari.

A 54 anni diventa di nuovo madre e cambia vita, lasciando Los Angeles per la Spagna. Mostra di più

Dalla moda internazionale agli eccessi di Hollywood, fino a una nuova vita lontano dagli Stati Uniti: Brigitte Nielsen torna a far parlare di sé tra passato turbolento e presente più stabile.

Nata Gitte Nielsen il 15 luglio 1963 a Rødovre, in Danimarca, si fa strada a fine anni ’70 come modella.

In breve conquista le passerelle più importanti e lavora con nomi del calibro di Versace, Armani e Ferré tra Milano, Parigi e New York. Il suo aspetto iconico la trasforma in uno dei volti simbolo degli anni '80.

L'incontro con Stallone e il successo tra cinema e gossip

Il successo nella moda apre le porte al cinema. Dopo il film «Yado», incontra Sylvester Stallone e recita accanto a lui in «Rocky IV» e «Cobra».

Il rapporto tra i due diventa anche sentimentale, ma la critica non è tenera: nel 1985 Nielsen vince due Razzie Awards come peggior attrice non protagonista e peggior esordiente.

In Italia, però, costruisce una seconda carriera televisiva. Accanto a Pippo Baudo e Lorella Cuccarini conduce lo show Festival su Canale 5, dove si presenta anche come cantante.

Negli anni successivi alterna televisione e intrattenimento, fino a tornare protagonista anche nei reality e nella TV tedesca.

La sua vita privata è sempre stata sotto i riflettori. Come ricorda «Leggo», Nielsen si è sposata cinque volte e ha cinque figli.

Dopo il matrimonio con Stallone, durato dal 1985 al 1987, ha avuto relazioni importanti, tra cui quella con il giocatore di football Mark Gastineau, da cui è nato il figlio Killian. Dal 2006 è legata a Mattia Dessì, con cui ha avuto nel 2018 la figlia Frida.

Mamma a 54 anni: la scelta che ha fatto discutere

Proprio la nascita della quinta figlia a 54 anni ha riacceso l'attenzione mediatica. In un'intervista concessa a «People», ha spiegato di aver congelato gli ovuli anni prima, difendendo la scelta di diventare madre in età avanzata.

Negli ultimi anni, l'attrice ha anche raccontato un cambio di vita importante. In una recente confessione a «Novella 2000», ha spiegato di aver lasciato Los Angeles per trasferirsi a Marbella, ritenendo la città americana sempre meno adatta a crescere una famiglia.

Rapporti familiari difficili: il nodo con il figlio Killian

Non mancano però le ombre. Il rapporto con il figlio Killian resta complicato: il giovane ha raccontato a «Verissimo» di non vedere la madre da tempo, pur dichiarando di voler ricucire il legame.

A segnare il suo passato ci sono anche problemi con l'alcol, più volte finiti sotto i riflettori. Nielsen ha parlato di periodi difficili legati allo stress, mentre il figlio ha descritto momenti familiari dolorosi.

Oggi Brigitte Nielsen sembra concentrata sulla sua famiglia e sulla figlia più piccola. Sempre a «Novella 2000» ha raccontato di vivere la maternità con maggiore consapevolezza rispetto al passato, puntando a garantire a Frida una crescita serena e protetta.