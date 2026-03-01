  1. Clienti privati
Musica È pioggia di premi per Olivia Dean ai BRIT Awards 2026

Covermedia

1.3.2026 - 13:10

Olivia Dean
Olivia Dean

La cantante di «The Man I Need» si è aggiudicata i premi di artista dell'anno, artista pop, album dell'anno per «The Art of Loving» e canzone dell'anno per il feat. con Sam Fender, «Rein Me In».

Covermedia

01.03.2026, 13:10

01.03.2026, 13:46

Olivia Dean è la regina dei BRIT Awards 2026.

La cantante di «The Man I Need» si è aggiudicata i premi di artista dell'anno, artista pop, album dell'anno per «The Art of Loving» e canzone dell'anno per il feat. con Sam Fender, «Rein Me In». Premiato anche Fender con il Best British Alternative/Rock Act.

Rosé e Bruno Mars si sono portati a casa la statuetta di Migliore canzone internazionale dell'anno grazie al brano «APT», mentre Rosalia è stata insignita del premio di Migliore artista internazionale dell'anno. A Lola Young è stato assegnato il premio di Rivelazione dell'anno. A Wolf Alice e Geese i premi come migliori gruppi.

Noel Gallagher è stato premiato come Cantautore dell'anno, Mark Ronson ha ricevuto il BRIT Award come Outstanding Contribution to Music (contributo eccezionale alla musica), infine Ozzy Osbourne è stato insignito postumo del Lifetime Achievement Award.

Durante lo show, Osbourne è stato omaggiato da Robbie Williams, insieme a Robert Trujillo, Adam Wakeman, Tommy Clufetos e Zakk Wylde.

Ad aprire lo show è stato Harry Styles, tornato a esibirsi dal vivo dopo due anni con il suo nuovo singolo «Aperture». A sorpresa è salita sul palco della Co-op Live arena di Manchester Björk in coppia con Rosalia: le due star hanno presentato il loro brano «Berghain».

Applausi anche per le performance di Alex Warren sulle note della sua hit «Ordinary», accompagnato al piano da James Blunt, Mark Ronson, Dua Lipa e Ghostface Killah.

