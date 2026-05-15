La cantante Britney Spears (foto d'archivio). KEYSTONE

Urla, una presunta «scenata» e perfino un coltello in mano: il racconto pubblicato da TMZ riaccende le polemiche attorno a Britney Spears, mentre il suo staff respinge tutto e parla di un nuovo attacco mediatico.

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Britney Spears torna al centro del gossip dopo una serata in un ristorante di Los Angeles finita sotto i riflettori dei tabloid americani.

Secondo «TMZ», la cantante avrebbe dato in escandescenze durante una cena al Blue Dog Beer Tavern di Sherman Oaks mercoledì sera.

Alcune fonti parlano di urla, comportamenti definiti «fuori controllo» e persino versi simili ad abbai.

Il sito sostiene inoltre che la popstar sarebbe passata accanto al tavolo di un altro cliente con un coltello in mano, alimentando immediatamente il caos mediatico attorno all'episodio.

Un racconto «completamente esagerato»

La replica del team della cantante non si è fatta attendere. Il portavoce di Britney ha definito il racconto «completamente esagerato», spiegando che la cantante stava semplicemente cenando con il suo assistente e la guardia del corpo.

«Britney stava raccontando un episodio legato al suo cane che abbaiava ai vicini», ha spiegato il portavoce. «Non ha mai messo nessuno in pericolo con un coltello. Stava tagliando il suo hamburger a metà».

Secondo lo staff, sono anni che i media prendono di mira la popstar.

«È la stessa narrazione di vent'anni fa, quando cercavano di dipingere Britney come una cattiva persona. È ridicolo e deve finire», ha aggiunto il rappresentante.

Colpevole di guida spericolata e in stato d'ebbrezza

La vicenda arriva pochi giorni dopo la dichiarazione di colpevolezza della cantante per guida spericolata, legata all'arresto dello scorso marzo con l'accusa iniziale di guida in stato di ebbrezza.

L'avvocato Michael Goldstein ha raggiunto un accordo con i procuratori durante l'udienza al tribunale superiore della contea di Ventura.

La cantante di «Toxic» è stata condannata a un anno di libertà vigilata, dovrà seguire un programma di tre mesi contro la guida in stato di ebbrezza e pagare una multa da 571 dollari, circa 490 euro.

Lo scorso fine settimana Spears era tornata su Instagram per parlare del suo «percorso spirituale» e del desiderio di diventare «gentile con me stessa».