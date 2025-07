Britney Spears

La popstar torna a far parlare di sé con un video surreale: tra body rosa e dichiarazioni shock, rivela l'adozione di una bimba chiamata Lennon. Ma fan e media dubitano della veridicità del post.

Covermedia Covermedia

Britney Spears è tornata al centro dell'attenzione con un post su Instagram caotico.

L'ex reginetta del pop ha pubblicato un video in cui danza nel suo salotto, indossando un body rosa scollato, stivali neri e un cappello coordinato, accompagnato da una didascalia diventata virale in pochissimo tempo.

«Come state, bellissime persone, questa mattina? Ho bisogno di caffè e voglio farvi sapere che ho adottato una splendida bambina! Si chiama Lennon London Spears!», ha scritto l'artista, aggiungendo che la piccola indossava un «adorabile vestitino» con la scritta «I'm new here» («Sono nuova qui»).

Il post si conclude con una frase tanto provocatoria quanto enigmatica: «Quindi per favore, smettetela di sparlare, America! Ho deciso di trasferirmi in Italia!».

Ma è tutto reale?

Ma è tutto reale? Secondo quanto riportato da TMZ, la notizia dell'adozione sarebbe falsa. A insospettire i fan è stato l'uso dell'emoji con l'occhiolino, che lascerebbe intendere un tono ironico. Inoltre, il seggiolino per bambini visto in un altro video recente sarebbe stato utilizzato solo per trasportare bambole.

Anche il presunto trasferimento in Italia, a quanto pare, sarebbe frutto della fantasia.

Britney Spears è madre di due figli, Sean (19 anni) e Jayden (18 anni), avuti dall'ex marito Kevin Federline. Negli ultimi anni, la cantante ha spesso attirato l'attenzione con i suoi post social, a volte enigmatici, altre volte al limite della realtà.