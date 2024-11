Britney Spears

Dopo il successo nel mondo editoriale, la pop star esplora nuove forme d'arte, invitando le sue fan a scoprire il suo stile attraverso questa collezione esclusiva.

Covermedia

Britney Spears è pronta a lanciare la sua prima linea di gioielli.

Domenica sera, la cantante di «Toxic» ha svelato su Instagram il suo nuovo progetto, annunciando entusiasta: «Ho delle notizie davvero emozionanti da condividere con voi!!!». Poche ore dopo, la 42enne ha ufficialmente presentato la sua linea di gioielli, B Tiny, pubblicando una foto di una rosa rosa accanto al logo del marchio in elegante corsivo bianco.

«La mia prima linea di gioielli è in arrivo!!!» ha scritto nella didascalia. «Pezzi delicati, estremamente diversi e unici nel loro genere!!! Sono così eccitata!!! È incredibile esprimere la mia arte in modi nuovi!!! B Tiny in arrivo!!! Ragazze, vi piacerà un sacco (sic)!!!».

Britney ha anche condiviso un'anteprima di uno dei gioielli della collezione: una catena d'oro con perline blu e verdi. Non ha però rivelato ulteriori dettagli, come la data di lancio.

Questa linea di gioielli rappresenta una svolta importante nella carriera di Britney, che si è progressivamente allontanata dalla musica dopo la fine della sua tutela, avvenuta a fine 2021. A parte i duetti con Elton John e Will.i.am, non ha pubblicato nuovi brani e ha dichiarato di non voler rientrare nell'industria musicale.

Parallelamente, l'anno scorso Britney ha esplorato il mondo dell'editoria con la pubblicazione della sua autobiografia, «The Woman in Me», uscita nell'ottobre 2023. Ha inoltre anticipato di stare lavorando su nuovi testi, anche se non è chiaro se siano opere di narrativa o autobiografiche.

Covermedia