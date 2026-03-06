  1. Clienti privati
Fan preoccupati Britney Spears arrestata in California, ecco cos'è successo

Carlotta Henggeler

6.3.2026

Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

La popstar Britney Spears è stata fermata in California con il sospetto di guida in stato di ebbrezza. La cantante è stata rilasciata dopo alcune ore.

06.03.2026, 11:39

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Britney Spears è stata fermata dalla polizia in California mercoledì sera. La cantante è stata arrestata con l'accusa di guida in stato di ebbrezza.
  • È stata rilasciata dopo poche ore.
  • La data del processo è prevista per l'inizio di maggio.
Mostra di più

Britney Spears è stata arrestata mercoledì sera nella contea di Ventura, nello stato americano della California.

Secondo diversi media statunitensi e il portale di gossip «TMZ», la cantante è stata fermata dalla California Highway Patrol intorno alle 21.30 ora locale con il sospetto di guida in stato di ebbrezza e portata via in manette.

La 44enne è stata registrata ufficialmente nella notte tra mercoledì e giovedì e rilasciata poche ore dopo, come risulta dai registri del carcere.

La popstar dovrà ora comparire davanti al tribunale il 4 maggio. Al momento non è arrivata alcuna dichiarazione della cantante o del suo team. Poco dopo che la notizia dell’arresto è diventata pubblica, i fan hanno inoltre notato che Spears aveva disattivato il suo account Instagram.

Fan preoccupati per il suo stato di salute

Negli ultimi mesi Spears aveva fatto parlare di sé su Instagram con post insoliti, talvolta bizzarri, e con video in cui ballava. I suoi contenuti avevano regolarmente suscitato discussioni tra i fan e speculazioni sul suo stato di salute.

Il caso riporta ancora una volta la star del pop al centro dell’attenzione mediatica. Per il momento non sono noti ulteriori dettagli sulle circostanze dell’arresto.

