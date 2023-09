Britney Spears

Nel fine settimana la cantante di Toxic si è recata da un tatuatore per sancire l’inizio di una nuova vita.

Britney Spears volta pagina dopo la separazione da Sam Asghari, e lo fa con due nuovi tattoo che simboleggiano una rinascita.

Nel fine settimana Brit ha infatti postato su Instagram un video che mostra un tatuatore intento a inciderle dei punti neri sull'anulare destro. Poi ha alzato la telecamera per mostrare un nuovo tatuaggio a forma di stella rosa all'interno del braccio destro, vicino al gomito.

Il post è stato corredato da tre emoji di serpente, ovvero lo stesso simbolo che la 41enne si è di recente tatuata anche sulla schiena: «Il mio nuovo tatuaggio a forma di serpente, ragazzi. Sono così eccitata», ha detto venerdì scorso mentre ballava.

Divorzio dopo 14 mesi

Britney sta attualmente affrontando il divorzio dal personal trainer Sam, che ad agosto ha presentato i documenti per porre fine al loro matrimonio dopo 14 mesi. I due avevano una relazione dal 2016.

Rompendo il silenzio sulla separazione il 18 agosto, la cantante di «Stronger» ha scritto: «Come tutti sanno, io e Hesam non stiamo più insieme... 6 anni sono tanti per stare con qualcuno, quindi sono un po' scioccata ma... Non sto qui a spiegare il perché, perché, perché: onestamente non sono affari di nessuno!!! Ma, onestamente, non potevo più sopportare il dolore!!! In una sorta di modo telepatico ho ricevuto tanti messaggi da amici, che mi hanno fatto sciogliere il cuore e vi ringrazio!!!».

Domenica ha postato su Instagram un video che la ritrae mentre balla nella sua abitazione e fa il lip syncing sulla canzone «Trick Me» di Kelis.

