Britney Spears

La popstar si affida volontariamente a una struttura di cura negli Stati Uniti dopo l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Il team: «Un cambiamento necessario nella sua vita».

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Britney Spears è entrata volontariamente in una struttura di riabilitazione. La scelta è arrivata a pochi giorni dall'arresto, avvenuto il 4 marzo a Ventura, in California, con l'accusa di guida sotto l'effetto di alcol e droghe.

Secondo «People» e «TMZ», è stata la stessa cantante a chiedere aiuto, varcando la soglia della struttura «qualche giorno fa», in una località non specificata degli Stati Uniti.

Dopo il rilascio, avvenuto il giorno successivo all'arresto, il team della cantante ha definito l'episodio «un incidente sfortunato», ma «completamente inescusabile».

Nella stessa dichiarazione si leggeva: «Britney compirà i passi giusti e rispetterà la legge. Speriamo che questo sia il primo passo di un cambiamento atteso da tempo nella sua vita».

«Piano necessario per garantire il suo benessere e il suo futuro»

Un percorso che, nelle intenzioni di chi le sta accanto, passa anche da una rete familiare solida. «I suoi figli passeranno del tempo con lei», ha aggiunto il rappresentante. «Le persone a lei care stavano lavorando a un piano necessario per garantire il suo benessere e il suo futuro».

Spears è madre di Sean Preston e Jayden James, avuti dall'ex marito Kevin Federline.

Nel corso degli anni, l'artista ha già affrontato più volte percorsi di cura per problemi di salute e dipendenze, con precedenti ricoveri segnalati nel 2007, 2008 e 2019.