  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Guida in stato di ebbrezza Britney Spears entra volontariamente in rehab dopo l'arresto: «È il passo giusto»

Covermedia

13.4.2026 - 09:40

Britney Spears
Britney Spears

La popstar si affida volontariamente a una struttura di cura negli Stati Uniti dopo l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Il team: «Un cambiamento necessario nella sua vita».

Covermedia

13.04.2026, 09:40

13.04.2026, 09:44

Britney Spears è entrata volontariamente in una struttura di riabilitazione. La scelta è arrivata a pochi giorni dall'arresto, avvenuto il 4 marzo a Ventura, in California, con l'accusa di guida sotto l'effetto di alcol e droghe.

Secondo «People» e «TMZ», è stata la stessa cantante a chiedere aiuto, varcando la soglia della struttura «qualche giorno fa», in una località non specificata degli Stati Uniti.

Dopo il rilascio, avvenuto il giorno successivo all'arresto, il team della cantante ha definito l'episodio «un incidente sfortunato», ma «completamente inescusabile».

Nella stessa dichiarazione si leggeva: «Britney compirà i passi giusti e rispetterà la legge. Speriamo che questo sia il primo passo di un cambiamento atteso da tempo nella sua vita».

«Piano necessario per garantire il suo benessere e il suo futuro»

Un percorso che, nelle intenzioni di chi le sta accanto, passa anche da una rete familiare solida. «I suoi figli passeranno del tempo con lei», ha aggiunto il rappresentante. «Le persone a lei care stavano lavorando a un piano necessario per garantire il suo benessere e il suo futuro».

Spears è madre di Sean Preston e Jayden James, avuti dall'ex marito Kevin Federline.

Nel corso degli anni, l'artista ha già affrontato più volte percorsi di cura per problemi di salute e dipendenze, con precedenti ricoveri segnalati nel 2007, 2008 e 2019.

I più letti

La ballerina Miliddi racconta del padre scomparso e la verità su Stefano De Martino
Franceska Nuredini parla per la prima volta di Elodie: «Libera di essere me stessa»
Ecco le 10 rinunce più importanti che il principe George deve fare come futuro re
Trump spara a zero su Papa Leone: «È un debole, è in Vaticano grazie a me»
Cesare Cremonini preoccupa i fan: «Ogni giorno è dedicato ad annegare il dolore»

Le ultime su Britney Spears

Inviata una diffida. Britney Spears minaccia azioni legali contro l'ex bodyguard: «Ha violato i miei account»

Inviata una diffidaBritney Spears minaccia azioni legali contro l'ex bodyguard: «Ha violato i miei account»

Fan preoccupati. Britney Spears arrestata in California, ecco cos'è successo

Fan preoccupatiBritney Spears arrestata in California, ecco cos'è successo

Frecciate e riflessioni. Britney Spears rompe il silenzio: ecco il video e le parole che commuovono i fan

Frecciate e riflessioniBritney Spears rompe il silenzio: ecco il video e le parole che commuovono i fan

Altre notizie

Volto di «Deejay Chiama Italia». Linus cambia ruolo dopo 50 anni: andrà ancora in onda, ma prenderà anche decisioni

Volto di «Deejay Chiama Italia»Linus cambia ruolo dopo 50 anni: andrà ancora in onda, ma prenderà anche decisioni

Teatro britannico. Agli Olivier Awards 2026 trionfano Rachel Zegler e Paapa Essiedu

Teatro britannicoAgli Olivier Awards 2026 trionfano Rachel Zegler e Paapa Essiedu

Rivelazioni choc. Cristiano Malgioglio: «Ecco perché ho tentato il suicidio»

Rivelazioni chocCristiano Malgioglio: «Ecco perché ho tentato il suicidio»