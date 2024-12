Dopo due anni di lontananza, la cantante Britney Spears ha trascorso le Feste con il figlio minore Jayden James Federline.

Covermedia Covermedia

La popstar ha condiviso su Instagram un breve video di sé e del diciottenne mentre erano fuori da un ristorante.

Nella clip sfocata, si vede Jayden dire «ciao» ai 42 milioni di follower di sua madre, mentre Britney ha semplicemente augurato a tutti un «Buon Natale». La popstar ha anche dato un bacio sulla testa a suo figlio.

E nella didascalia, la Spears non ha nascosto tutto il suo entusiasmo per la reunion con suo figlio. «Il miglior Natale della mia vita!!! Non vedo i miei ragazzi da 2 anni!!! Lacrime di gioia e letteralmente sotto shock ogni giorno, così pazza, così innamorata e benedetta – ha scritto l'artista – Sono senza parole, grazie Gesù!!!».

Dall'ex marito Kevin Federline (al quale è stata legata dal 2004 al 2007), Britney ha avuto anche un altro figlio Sean Preston Federline, 19 anni. Non è chiaro se Britney sia in buoni rapporti anche con Sean.

Il legame della Principessa del Pop con la sua famiglia è stato teso durante la sua battaglia per la conservatorship durata 13 anni, che è finalmente terminata nel 2021.

Di recente si è riavvicinata al secondogenito: stando ad alcune fonti consultate da Page Six, Jayden aveva già visto la madre prima di Natale: i due avevano trascorso del tempo di qualità in California, nella casa di Britney.