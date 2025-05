Britney Spears

La cantante si è accesa una sigaretta su un volo partito da Cabo San Lucas e diretto a Los Angeles. «Credevo si potesse fare», ha commentato.

Hai fretta? blue News riassume per te La star del pop Britney Spears è finita al centro di un nuovo episodio che ha suscitato polemiche.

In un volo diretto a Los Angeles, ha acceso una sigaretta e bevuto qualche bicchiere di troppo.

Le autorità sono state costrette ad intervenire.

Spears si è scusata via social dopo l'accaduto. Mostra di più

Britney Spears di nuovo nella bufera. La star del pop, come riportano diverse testate, fra cui People e TMZ, si sarebbe accesa una sigaretta su un volo partito da Cabo San Lucas, in Messico, e diretto a Los Angeles.

Inoltre la 43enne si è concessa qualche bicchiere di vodka di troppo, costringendo le autorità a intervenire.

Gli assistenti di volo hanno immediatamente invitato la cantante a spegnere la sigaretta, contattando al contempo le autorità di terra, che hanno atteso la star all'aeroporto di Los Angeles. Britney è stata ripresa per la sua condotta e poi lasciata in libertà. «Credevo si potesse fumare», avrebbe riferito la popstar.

La risposta social della star

Britney poche ore dopo ha commentato quanto accaduto su Instagram. «Confessione: era la prima volta che bevevo VODKA!!!! Giuro mi sentivo così INTELLIGENTE!!! Mi sono detta: che diavolo c'è lì dentro!! Mi sentivo super lucida e intelligente», ha scritto. «Poi mi è venuta una voglia matta di sigarette!!! La mia amica me ne ha messa una in bocca e l'ha accesa. E io ho pensato: forse su questo aereo è consentito fumare!!! Chiedo scusa a tutti, anche se gli assistenti di volo si assicurano sempre che io sia in fondo all'aereo comunque!».

E ancora: «L'assistente di volo ha chiamato i funzionari perché ho fumato una sigaretta!!! E mi ha messo in imbarazzo, il che, cavolo, mi è sembrato un po' troppo, ma non le sono piaciuta dal momento in cui sono salita sull'aereo!!!», ha continuato. «Non c'era nessuno sull'aereo per i primi 20 minuti e non voleva che mi alzassi dal mio posto, volevo alzarmi!!! Si è comportata in modo strano per assicurarsi che mi sedessi ed è stato strano!!! Non mi è piaciuto il modo in cui mi ha messo la cintura di sicurezza e ha invaso il mio spazio!!!».