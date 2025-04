Britney Spears in un'immagine del 2018 KEYSTONE

I fan di Britney Spears hanno ipotizzato che la cantante fosse diventata di nuovo madre dopo aver notato un «piede di bambino» spuntare da una coperta. Si è scoperto poi che era solo una bambola di plastica, sorprendentemente realistica.

Igor Sertori

Hai fretta? blue News riassume per te I fan più attenti di Britney Spears hanno notato quello che sembrava essere un «piede di bambino» sporgere da una coperta, tenuta dalla sua guardia del corpo, mentre scendevano da un aereo all'aeroporto di Cabo San Lucas, in Messico, la scorsa settimana.

È stato invece confermato che si trattava di una «bambola di plastica sorprendentemente realistica».

La madre di due figli era in vacanza da sola in un'oasi spettacolare sul mare, da 55'000 franchi a settimana.

La pop star continua a frequentare Paul Soliz con cui ha avuto una relazione altalenante negli ultimi tre anni, ma con il quale non ha ancora avuto figli.

Negli ultimi anni la 43enne ha detto a più riprese di voler allargare la famiglia. Mostra di più

I fan di Britney Spears possono stare tranquilli: la pop star non è diventata madre di nuovo in segreto.

Secondo quanto riportato dal «Mirror», le speculazioni su una nuova maternità della regina del pop sono aumentate quando i fan più attenti hanno notato quello che sembrava essere un «piede di bambino» sporgere da una coperta, tenuta dalla sua guardia del corpo, mentre scendevano da un aereo all'aeroporto di Cabo San Lucas, in Messico, la scorsa settimana.

È stato invece confermato che si trattava di una «bambola di plastica sorprendentemente realistica» e, come già nell'ottobre 2021, l'artista americana ha posato con un manichino.

«Una delle cose più strane mai viste»

Un testimone ha descritto la scena come «una delle cose più strane» che avesse mai visto. Questo dopo che il suo ordine di tutela è stato revocato a seguito di una lunga battaglia legale.

L'osservatore, citato dal «Mirror», ha detto che «tutto quello che si poteva vedere era il piede del bambino, ma quando stavano caricando le borse in una limousine si è potuto vedere la parte posteriore della testa».

I presenti hanno subito pensato a un neonato, fino a quando, avvicinatisi ulteriormente, hanno potuto vedere che «la piccola gamba penzolante era di plastica. È una delle cose più strane che abbia mai visto».

Da sola, in Messico, con le guardie del corpo

Oltre alle sue guardie del corpo, non c'era nessuno con lei: Britney era in vacanza da sola. Un'oasi spettacolare sul mare, da 55'000 franchi a settimana, con vista sulle acque azzurre del Mar di Cortez.

Lì, la madre di due figli ha pubblicato un video di se stessa che balla apparentemente in presenza delle sole guardie del corpo.

La preoccupazione dei fan

Secondo il «Mail Online», i fan e coloro che conoscono la popstar hanno espresso preoccupazione per lei.

«Britney sembra persa. È in vacanza con le sue due guardie del corpo e una bambola di plastica a grandezza naturale. Non ha amici veri? È triste. È preoccupante vederla in questo modo. Ti chiedi se sta prendendo le sue medicine e se va tutto bene».

Il desiderio espresso di una nuova maternità

Tuttavia, si sa che continua a frequentare Paul Soliz con cui ha avuto una relazione altalenante negli ultimi tre anni.

L'originaria di McComb, Mississippi, non ha figli con Soliz, ma ha indicato negli ultimi anni di volerne altri.

I suoi due ragazzi adolescenti, Sean e Jayden, sono nati dalla sua relazione con il ballerino e attore Kevin Federline. Britney e Kevin si erano sposati nel settembre 2004, ma hanno chiesto il divorzio nel novembre 2006.

Il redattore ha scritto questo articolo con l'aiuto dell'AI.