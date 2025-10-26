Britney Spears

Kevin Federline rivela che Sean e Jayden hanno troncato i rapporti con la madre, Britney Spears: «Scioccati da quello che hanno visto».

I due ragazzi, Sean (20 anni) e Jayden (19), pare abbiano «paura» della popstar, come raccontato da Federline durante l'ultimo episodio del talk show «Piers Morgan Uncensored».

«Ha visto uno dei miei figli soltanto un giorno quest'anno, poi lui ha deciso di non tornare più lì dopo quello che ha visto», ha detto Federline a proposito di Sean.

«L'altro, Jayden, il più piccolo, ora ha 19 anni. È stato da lei un paio di volte nel corso di quest'anno, ma poi non è più andato per via della situazione».

Secondo l'ex ballerino i figli sono «terrorizzati» e «preoccupati per la madre», oltre a non «sapere come aiutarla». Alla domanda sul motivo per cui i due ragazzi abbiano troncato i rapporti con Britney, Kevin ha risposto: «Non sono io a dover raccontare questa storia».

«È la storia dei miei figli, e saranno loro a decidere se raccontarla o meno. Le cose a cui hanno assistito sono scioccanti», ha aggiunto. «Talmente scioccanti che uno dei miei figli un giorno è venuto da me, dicendomi: «Non so cosa fare. Ho paura che mamma stia per morire"».

Federline ha appena rilasciato la sua autobiografia «You Thought You Knew», pubblicata il 21 ottobre.