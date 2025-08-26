  1. Clienti privati
Su Instagram Britney Spears si mette a nudo e posta un lungo sfogo sui periodi più bui della sua vita

Covermedia

26.8.2025 - 09:30

Britney Spears
Britney Spears
KEYSTONE

La popstar rivive su Instagram gli anni più dolorosi: quelli senza i figli Sean e Jayden, tra negazione e lacrime. Oggi racconta una rinascita fatta anche di piccoli gesti, come riscoprire il piacere del cibo.

Covermedia

26.08.2025, 09:30

26.08.2025, 09:47

Britney Spears si mette a nudo su Instagram: ha condiviso uno scatto in cui posa di spalle, senza veli, accompagnandolo con un lungo sfogo sui periodi più bui della sua vita.

Il cuore del suo racconto è la lontananza dai figli Sean, 19 anni, e Jayden, 18, avuti dall'ex marito Kevin Federline. «Gli anni più difficili della mia vita sono stati i tre in cui i miei figli non c'erano. Mi avevano tagliato fuori da chiamate e messaggi. Ricordo lo shock: il mio segreto per sopravvivere è stato la negazione e tante lacrime. È strano: io e Sam eravamo sposati, ma sembrava quasi una finta distrazione per aiutarmi a sopportare tutto questo», ha scritto la cantante di «Toxic».

Il riferimento è al matrimonio con l'attore-modello Sam Asghari, celebrato nel giugno 2022 e finito con la separazione nel maggio 2024. Asghari, 31 anni, non ha ancora commentato pubblicamente lo sfogo dell'ex moglie.

Nel post la 43enne ha voluto condividere anche un frammento di vita quotidiana che oggi per lei ha un significato speciale: il ritorno dell'appetito.

«So che sto guarendo perché ho di nuovo fame, come un bambino. Quando mangio è come se fosse la prima volta in vita mia. Oggi ringrazio Gesù per il cibo: è come dire NO agli altri e affermare il mio corpo».

