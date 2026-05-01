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Arrestata due mesi fa Britney Spears incriminata, andrà a processo. Ecco perché

SDA

1.5.2026 - 07:45

L'uso di sostanze da parte della cantante è stato a lungo oggetto di illazioni durante i suoi anni sotto i riflettori. (Foto archivio)
L'uso di sostanze da parte della cantante è stato a lungo oggetto di illazioni durante i suoi anni sotto i riflettori. (Foto archivio)
Keystone

Britney Spears è stata incriminata per guida sotto l'effetto di droghe e alcol, secondo quanto reso noto dall'ufficio del procuratore distrettuale della Contea di Ventura in California. L'atto d'accusa non specifica quale sostanza la cantante avrebbe assunto.

Keystone-SDA

01.05.2026, 07:45

01.05.2026, 08:28

La popstar è stata invitata a comparire lunedì in tribunale per l'udienza preliminare. In un comunicato le autorità hanno precisato che la sua presenza non è obbligatoria trattandosi di un reato minore.

Britney era stata arrestata la sera del 4 marzo, dopo che gli agenti della California Highway Patrol avevano osservato che guidava in modo veloce e irregolare.

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Un mese circa dopo l'arresto un portavoce aveva dichiarato che la cantante si era volontariamente ricoverata in una struttura di cura, senza però specificare il tipo di programma di riabilitazione intrapreso.

L'uso di sostanze da parte della cantante è stato a lungo oggetto di illazioni durante i suoi anni sotto i riflettori.

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