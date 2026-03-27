Britney Spears

La cantante accusa Thomas Bunbury di accesso illecito ai suoi dispositivi e all'iCloud. Inviata una diffida.

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Britney Spears minaccia azioni legali contro un ex bodyguard, accusato di accesso non autorizzato ai suoi dispositivi personali. Secondo quanto riportato da «TMZ», la cantante sostiene che Thomas Bunbury avrebbe violato i suoi dispositivi e il suo account iCloud senza autorizzazione né consenso.

Il legale dell'artista ha inviato una lettera di diffida, datata il mese scorso, contestando all'uomo la presunta violazione di diverse leggi statali e federali e prospettando il coinvolgimento delle autorità.

Nella comunicazione, Spears chiede che l'ex bodyguard si tenga lontano dai suoi dispositivi e dai suoi account, elimini eventuali copie di dati in suo possesso e segnali qualsiasi condivisione di file, immagini o documenti.

Fonti vicine alla vicenda riferiscono che Bunbury sarebbe stato licenziato in agosto per aver violato un accordo di riservatezza, comunicando con fan e media.

Secondo le stesse fonti, i presunti accessi non autorizzati sarebbero avvenuti dopo il licenziamento, periodo in cui la cantante avrebbe avuto difficoltà ad accedere ai propri account.

Contattato da TMZ, Bunbury non ha rilasciato dichiarazioni.