  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

La prima da designer Britney Spears: nasce la sua linea di gioielli

Covermedia

18.11.2025 - 09:30

Britney Spears.
Britney Spears.
Covermedia

La principessa del pop si reinventa designer. Su Instagram, annuncia la sua prima collezione di gioielli e torna a mostrarsi accanto alle sorelle Kardashian, tra cristalli, rose e un ritrovato entusiasmo.

Covermedia

18.11.2025, 09:30

18.11.2025, 09:36

Britney Spears ha annunciato su Instagram l'arrivo della sua prima linea di gioielli, un progetto che segna una nuova fase della sua vita dopo anni di silenzi e rinascite.

Sul suo profilo, la cantante di «Toxic» ha pubblicato un disegno di una rosa accompagnato dalla didascalia: «Jewelry line coming soon!!!». Poco dopo, ha mostrato nove collane intrecciate in cotone con gemme e cristalli naturali: uno stile semplice e luminoso, forse anticipazione del concept del brand.

A 43 anni, Britney non ha ancora rivelato i dettagli del progetto, ma la direzione è chiara: autenticità, creatività e indipendenza.

Il post segna anche il suo ritorno sui social dopo una pausa: è ricomparsa in un video girato a Calabasas, in California, in compagnia di Kim e Khloé Kardashian e del suo manager Cade Hudson. «Una famiglia calda, bellissima, gentile... Grazie per avermi accolta in casa vostra, per la cena e per avermi permesso di giocare con i vostri bambini!», ha scritto la cantante di «Gimme More».

Negli ultimi mesi, Britney era tornata al centro dell'attenzione per le risposte al memoir dell'ex marito Kevin Federline, «You Thought You Knew».

L'ex coppia, sposata dal 2004 al 2007, ha due figli: Sean Preston (20) e Jayden James (19).

I più letti

Mauro Corona sulla querela di De Laurentiis: «Non capisco un potente che se la prende con un poveraccio come me»
La vita movimentata delle favolose gemelle Kessler, nate e morte nello stesso giorno
Mamma e figlia trovate in un congelatore a Innsbruck
I fan di «Un posto al sole» sono in fibrillazione, Whoopi Goldberg è arrivata in Italia
Ecco il pericolo nascosto per le donne dietro il divorzio in Svizzera

Altre notizie

Caso Epstein. Paris Hilton rompe il silenzio: «Io e Ghislaine Maxwell? Mai incontrata»

Caso EpsteinParis Hilton rompe il silenzio: «Io e Ghislaine Maxwell? Mai incontrata»

Una nuova fonte di serenità. Stefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»

Una nuova fonte di serenitàStefano Bettarini: «Non lavoro e mi godo la vita»

Mistero, carisma e ironia. I fan di «Un posto al sole» sono in fibrillazione, Whoopi Goldberg è arrivata in Italia

Mistero, carisma e ironiaI fan di «Un posto al sole» sono in fibrillazione, Whoopi Goldberg è arrivata in Italia