Britney Spears. Covermedia

La principessa del pop si reinventa designer. Su Instagram, annuncia la sua prima collezione di gioielli e torna a mostrarsi accanto alle sorelle Kardashian, tra cristalli, rose e un ritrovato entusiasmo.

Covermedia Covermedia

Britney Spears ha annunciato su Instagram l'arrivo della sua prima linea di gioielli, un progetto che segna una nuova fase della sua vita dopo anni di silenzi e rinascite.

Sul suo profilo, la cantante di «Toxic» ha pubblicato un disegno di una rosa accompagnato dalla didascalia: «Jewelry line coming soon!!!». Poco dopo, ha mostrato nove collane intrecciate in cotone con gemme e cristalli naturali: uno stile semplice e luminoso, forse anticipazione del concept del brand.

A 43 anni, Britney non ha ancora rivelato i dettagli del progetto, ma la direzione è chiara: autenticità, creatività e indipendenza.

Il post segna anche il suo ritorno sui social dopo una pausa: è ricomparsa in un video girato a Calabasas, in California, in compagnia di Kim e Khloé Kardashian e del suo manager Cade Hudson. «Una famiglia calda, bellissima, gentile... Grazie per avermi accolta in casa vostra, per la cena e per avermi permesso di giocare con i vostri bambini!», ha scritto la cantante di «Gimme More».

Negli ultimi mesi, Britney era tornata al centro dell'attenzione per le risposte al memoir dell'ex marito Kevin Federline, «You Thought You Knew».

L'ex coppia, sposata dal 2004 al 2007, ha due figli: Sean Preston (20) e Jayden James (19).