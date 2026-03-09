Britney Spears. KEYSTONE

Dopo l'arresto per guida in stato di ebbrezza in California, Britney Spears torna al centro delle preoccupazioni degli amici e del suo entourage, che - secondo «Page Six» - starebbero valutando anche l'ipotesi di un periodo in riabilitazione.

Hai fretta? blue News riassume per te Britney Spears è stata arrestata il 4 marzo in California per guida in stato di ebbrezza, e nella sua auto sono state trovate alcune pillole ora sotto analisi, secondo «Page Six».

Una fonte vicina alla cantante ha riferito al magazine che amici e collaboratori sono molto preoccupati e starebbero valutando anche un possibile ricovero in riabilitazione.

La popstar starebbe vivendo un periodo personale difficile, tra problemi legali, rapporti familiari complicati e le accuse dell’ex marito Kevin Federline. Mostra di più

La situazione di Britney Spears torna a far discutere. Secondo quanto riportato dal sito americano «Page Six», alcune persone vicine alla popstar sarebbero molto preoccupate per il suo stato attuale e per le recenti vicende giudiziarie.

Arresto per guida in stato di ebbrezza

Mercoledì 4 marzo, Spears è stata arrestata nella Contea di Ventura, in California, con l’accusa di guida in stato di ebbrezza. Durante il controllo, sempre quanto riferisce «Page Six», all'interno della sua BMW cabrio nera gli agenti avrebbero trovato alcune pillole - che potrebbero essere Adderall, un farmaco a base di anfetamina.

Le sostanze rinvenute sono state inviate a un laboratorio per essere analizzate e stabilirne con precisione la natura. Nel frattempo è già stata fissata la data dell’udienza in tribunale: il 4 maggio.

Le preoccupazioni delle persone vicine alla cantante

Secondo una fonte vicina alla cantante, l'arresto avrebbe provocato una forte reazione emotiva nella popstar. Spears sarebbe scoppiata a piangere durante il fermo della polizia.

La stessa fonte racconta che chi le sta accanto starebbe valutando possibili soluzioni per aiutarla. «Le persone vicino a lei stanno cercando di mettere a punto un piano d'azione», ha spiegato la fonte al magazine. Tra le opzioni considerate ci sarebbe anche quella di un periodo in una clinica di riabilitazione, per consentirle di recuperare equilibrio e salute.

Sempre secondo la stessa testimonianza, l'ultima cosa che la cantante vorrebbe è finire in prigione. «È distrutta per quello che è successo e sa di essere responsabile», ha dichiarato la fonte, aggiungendo che il comportamento dell'artista sarebbe diventato sempre più imprevedibile negli ultimi mesi.

Account Instagram cancellato

Nel frattempo Spears avrebbe anche disattivato il suo profilo Instagram, una scelta che secondo alcuni osservatori potrebbe essere legata al tentativo di sottrarsi alla pressione mediatica seguita alla vicenda.

Il commento del manager

Il manager della cantante, Cade Hudson, ha commentato la situazione in dichiarazioni riportate sempre dal portale. Hudson ha espresso la speranza che l'episodio rappresenti «il primo passo verso un cambiamento duraturo» nella vita della popstar.

«Ci auguriamo che Britney possa ricevere tutto l'aiuto e il sostegno di cui ha bisogno in questo momento difficile», ha aggiunto il manager.

Un periodo personale complicato

La vicenda arriva dopo anni particolarmente turbolenti per Spears. Nel suo memoir del 2023, «The Woman in Me», la cantante aveva accusato la propria famiglia di aver approfittato di lei durante il periodo della tutela legale esercitata dal padre.

Nello stesso anno è arrivato anche il divorzio da Sam Asghari, terzo marito della popstar, dopo appena 14 mesi di matrimonio.

Sul piano personale Spears ha più volte dichiarato di voler ricostruire i rapporti con i figli Sean e Jayden, oggi ventenni, nati dalla relazione con l'ex marito Kevin Federline.

Le accuse dell'ex marito

Proprio Federline nel 2025 ha pubblicato la biografia «You Thought You Knew», nella quale ha sollevato accuse molto pesanti contro la cantante.

Nel libro sostiene che Spears avrebbe fatto uso di cocaina durante l’allattamento e racconta anche un episodio in cui avrebbe trovato la sua ex moglie di notte davanti alla stanza dei bambini con un coltello in mano.