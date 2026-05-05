Britney Spears

L'interprete di «Toxic» è stata condannata a un anno di libertà vigilata, con l'obbligo di seguire un programma di recupero di tre mesi sulla guida in stato di ebbrezza.

Covermedia Covermedia

Britney Spears si è dichiarata colpevole di guida spericolata in seguito all'arresto per sospetto stato di ebbrezza.

A marzo, la popstar era stata fermata nella contea di Ventura, in California, dopo che un agente l'aveva vista sbandare tra le corsie e accelerare a bordo di una BMW cabrio nera nei pressi della sua abitazione.

Inizialmente accusata di guida in stato di ebbrezza, Spears ha raggiunto un accordo con la procura, tramite il suo avvocato Michael Goldstein, evitando il carcere in cambio della dichiarazione di colpevolezza per guida spericolata legata all'uso di alcol e droghe.

L'interprete di «Toxic» è stata condannata a un anno di libertà vigilata, con l'obbligo di seguire un programma di recupero di tre mesi sulla guida in stato di ebbrezza, oltre a pagare spese legali e una multa di circa 530 euro.

Alla cantante, 44 anni, è stata inoltre inflitta una pena di un giorno di carcere, già scontata con il tempo trascorso in custodia dopo l'arresto; non era presente in aula e, per suo conto, Goldstein ha accettato l'accusa di «wet reckless», termine informale che indica una guida spericolata legata all'uso di sostanze senza configurare formalmente il reato di guida in stato di ebbrezza.

«Con questa dichiarazione, Britney ha assunto la responsabilità del suo comportamento», ha dichiarato il legale.

«Ha intrapreso passi significativi verso un cambiamento positivo, come dimostra la decisione della procura della contea di Ventura di ridurre l'accusa e archiviare il capo di imputazione per guida in stato di ebbrezza».

Ad aprile, secondo Us Weekly, Spears ha scelto un percorso di riabilitazione dopo un confronto con i figli Sean Preston, 20 anni, e Jayden James, 19, durato circa tre settimane.

«Britney è entrata in rehab dopo aver discusso con entrambi i figli», ha riferito una fonte alla testata.

«Erano preoccupati per il suo recente comportamento e l'hanno incoraggiata a cercare un aiuto professionale, necessario da tempo, per rimettersi in carreggiata. Tutto ciò che hanno sempre desiderato per la loro madre è salute e felicità, anche negli anni in cui erano distanti. Sperano che questa volta prenda la cosa sul serio».