Britney Spears Covermedia

La cantante è stata arrestata il 12 aprile per guida in stato di ebbrezza. Oltre all'alcol, come si legge nel rapporto della polizia, la 44enne ha assunto vari psicofarmaci prima di mettersi al volante.

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Britney Spears avrebbe detto a un ufficiale di polizia «di riuscire a bere quattro bottiglie di vino», prima di finire in manette per guida in stato di arresto.

Come riporta Page Six, la popstar ha riferito agli agenti di avere assunto anche diversi psicofarmaci. Nel rapporto si legge come Spears, 44 anni, abbia assunto 200mg di Lamictal, un farmaco prescritto per la stabilizzazione dell'umore nelle persone bipolari, 40 mg dell'antidepressivo Prozac e 2.5 mg di Adderall, un farmaco per il trattamento dell'ADHD.

«È stato inoltre notato un bicchiere di vino vuoto nel portabicchieri tra il sedile del conducente e quello del passeggero anteriore», si legge nel rapporto della polizia. Alla domanda se avesse assunto dell'alcol prima di mettersi al volante, Britney, arrestata attorno alle 21:30, ha dichiarato di aver bevuto un Mimosa attorno alle 14:00.

La polizia ha poi chiesto alla cantante di stimare il suo livello di ubriachezza da 0 a 10. «Zero», ha risposto Spears. «Potrei bere anche quattro bottiglie di vino e prendermi cura di te. Sono un angelo».

«Parlava velocemente e in modo confuso, aveva un'andatura incerta e giocherellava con le dita», legge il rapporto della polizia.

Britney è stata ricoverata in un centro di riabilitazione il 12 aprile per abuso di sostanze, rimanendo nella clinica una ventina di giorni.