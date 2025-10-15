Britney Spears

L'icona del pop torna a difendersi dopo le dichiarazioni del suo ex marito Kevin Federline, che nel memoir «You Thought You Knew» solleva nuovi timori per il futuro della cantante e dei loro figli. Ma il team di Britney replica: «L'unica cosa che le importa sono i suoi ragazzi».

Covermedia Covermedia

Il passato torna a bussare alla porta di Britney Spears, e stavolta lo fa con le parole del suo ex marito Kevin Federline.

Nel suo imminente memoir, dal titolo «You Thought You Knew», l'ex ballerino racconta la propria preoccupazione per la popstar e per i loro figli, Sean Preston, oggi ventenne, e Jayden James, 19 anni.

«Questa situazione con Britney sembra correre verso qualcosa di irreversibile», scrive Federline in un estratto pubblicato dal New York Times. «Per come la vedo io, il tempo sta per scadere e siamo ormai vicini all'ultima ora. Succederà qualcosa di brutto se le cose non cambiano, e la mia più grande paura è che i nostri figli restino a raccogliere i pezzi».

La replica dell'ex moglie

Ma dal fronte Spears arriva una risposta netta. Il suo portavoce, in una dichiarazione rilasciata a E! News, ha ribadito che Britney è stanca di vedere la propria vita privata trasformata in un guadagno mediatico.

«Con l'uscita delle prime notizie sul libro di Kevin, ancora una volta lui e altri stanno traendo profitto da lei», ha dichiarato. «E purtroppo tutto questo arriva proprio dopo la fine del pagamento dell'assegno di mantenimento».

Il rappresentante ha poi aggiunto: «Tutto ciò che le sta a cuore sono i suoi figli e il loro benessere, in mezzo a questa ondata di sensazionalismo».

Federline e Spears sono stati sposati dal 2004 al 2007, un'unione intensa e tormentata, seguita da anni di battaglie legali e mediatiche.

Britney, che si è recentemente riavvicinata al figlio Jayden, aveva già espresso in passato quanto fosse importante per lei ricostruire un legame familiare. «Non c'è nulla che ami di più, nulla di più importante per me su questa terra, dei miei figli», aveva confessato. «Darei la vita per loro».