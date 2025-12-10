Britney Spears torna a far parlare di sè. Imago

Britney Spears torna su Instagram con un messaggio intimo e potente, tra riflessioni sulla fragilità, frecciate velate e un invito a dare voce al proprio bambino interiore.

Redazione blue News fon

Hai fretta? blue News riassume per te Dopo la pausa social legata alle tensioni con Kevin Federline, Britney riappare con un video sulle note di Adele e un messaggio introspettivo.

La popstar parla di vulnerabilità, crescita e bellezza che può nascere anche dai momenti più bui, citando il peso degli ultimi mesi mediatici.

Spears alterna emozione e ironia, chiudendo con un post aggiornato e una replica del suo entourage alle accuse contenute nel memoir di Federline. Mostra di più

Britney Spears è tornata su Instagram e lo ha fatto con un post che sembra un piccolo manifesto personale: un invito a guardarsi dentro, ad ascoltare il proprio «bambino interiore» e a trovare un senso anche nei momenti che mettono alla prova.

Dopo aver riattivato il profilo il 7 novembre - pausa nata dalle tensioni con l'ex marito Kevin Federline - la popstar si è mostrata in un video mentre balla sulle note di Send My Love (To Your New Lover) di Adele, cantando in playback versi che suonano come una liberazione: «We’ve gotta let go of all of our ghosts» e «We both know we ain’t kids no more».

Nel messaggio, inizialmente molto lungo e poi ridotto, Britney scherza sul fatto di non aver ancora trovato «l'abito da festa» per l'anno in corso, ma il post presto si sposta verso toni più profondi.

«Riflettere fa bene all'anima… A volte, quando accadono cose difficili, nascono cose buone», scrive, lasciando intuire il peso degli ultimi mesi, segnati dal memoir di Kevin Federline «You Thought You Knew» e dalle accuse che ne sono derivate.

La cantante invita poi a non vergognarsi della propria parte più fragile: «Chiamatelo infantilismo, stupidaggine… Cresciamo e diventiamo donne, ma dobbiamo proteggere quella parte sensibile che vuole ancora ribellarsi. Il bambino che abbiamo dentro deve parlare nei nostri momenti più vulnerabili».

Un messaggio che prosegue con una riflessione sulla tristezza e sull'oscurità come strumenti per comprendere la perdita, il male e la bellezza che può emergere anche dalla sofferenza: «Da sacrifici e momenti brutti possono nascere cose rarissime e bellissime, capaci di far capire a qualcuno che non è solo».

Attacchi a Federline

Poi, come spesso fa, Britney cambia registro e torna alla leggerezza: «PS: dopo il Thanksgiving non riesco nemmeno a guardare il cibo… ho sgarrato tantissimo, ma ne è valsa la pena. Perdonami padre».

Il giorno successivo, il post è stato modificato: eliminato il lungo testo, Britney ha lasciato soltanto una nota ironica sul suo costume da bagno e un dettaglio fashion - «Psss, devo ritrovare quelle Mary Jane».

Il suo team, intanto, era tornato a difenderla nelle settimane precedenti. Il 14 ottobre, attraverso un comunicato ufficiale, il suo rappresentante aveva criticato le rivelazioni contenute nel libro di Federline: «Ancora una volta, lui e altri stanno cercando di trarre profitto da lei, proprio ora che il mantenimento dei figli è finito. Britney pensa solo al benessere di Sean Preston e Jayden James, non al sensazionalismo. Ha già raccontato la sua verità nel suo memoir».