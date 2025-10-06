Britney Spears

La popstar americana ha mostrato sui social una fasciatura al ginocchio e lividi sulle braccia dopo una caduta avvenuta a casa di un'amica.

Covermedia Covermedia

Britney Spears si è ferita a una gamba cadendo dalle scale. In un video pubblicato su Instagram, la cantante appare mentre balla nella sua abitazione, indossando un miniabito rosa tempestato di brillantini e una vistosa fasciatura bianca sul ginocchio destro.

Nella didascalia del post, la star racconta di essersi ferita, mostrando anche lividi evidenti su entrambe le braccia. «I miei ragazzi sono dovuti tornare a Maui... questo è il modo in cui mi esprimo e prego attraverso l'arte... Padre nostro che sei nei cieli... non cerco preoccupazione o pietà, voglio solo essere una brava donna e migliorare... e ho un meraviglioso supporto, quindi vi auguro una splendida giornata!», ha scritto.

Poi ha aggiunto: «Psss, sono caduta dalle scale a casa di un'amica... è stato orribile... il ginocchio ogni tanto si blocca, non so se si sia rotto, ma per ora è a posto! Grazie, Dio».

Quando sono passati i figli a trovarla?

Non è chiaro quando i suoi figli – Sean, 20 anni, e Jayden, 19 – siano passati a trovarla. Britney è mamma dei due ragazzi avuti con l'ex ballerino Kevin Federline, che oggi vive con loro alle Hawaii.

In giugno la cantante di «...Baby One More Time» aveva condiviso un momento tenero con il figlio Jayden, regalandogli una fiammante Mercedes AMG SL 63, dal valore di circa 200.000 euro, per festeggiare il loro riavvicinamento.

«Per quanto tempo resterò sotto shock? È tutto così incredibilmente folle, non è nemmeno divertente! Sono fortunata! Solo, per favore, siate gentili con il mio cuore», aveva scritto all'epoca.