La cantante Britney Spears sostiene di aver lasciato gli Stati Uniti per fuggire dai paparazzi.

Britney Spears rivela di essersi trasferita in Messico.

Si pensava inizialmente che la popstar si trovasse nel Paese sudamericano in vacanza per festeggiare il suo compleanno e invece la neo 43enne pare abbia lasciato gli Stati Uniti a tempo indeterminato per fuggire dai paparazzi.

«Mi ferisce davvero il fatto che i paparazzi facciano sembrare la mia faccia come se indossassi la maschera bianca di Jason», ha detto Britney, riferendosi al personaggio di «Venerdì 13».

«Non mi somiglia nemmeno. Sono sempre stati incredibilmente crudeli con me... nel modo in cui mi hanno dipinta. So che non sono perfetta, ma questo è estremamente subdolo e crudele ed è per questo che mi sono trasferita in Messico».

Aveva già espresso il desiderio di trasferirsi

A metà novembre, la star aveva già parlato con i fan della sua volontà di trasferirsi in Messico. Nel post (ora cancellato), Britney spiegava di sentirsi «una persona completamente diversa» lontana da casa, tanto da piangere tutte le volte che doveva lasciare il Messico per tornare negli Stati Uniti.

Nel giorno del suo compleanno, il 2 dicembre, la cantante ha condiviso il video di una torta al cioccolato ricoperta di fragole, sostenendo come quello fosse il giorno del suo quinto compleanno e non del suo 43esimo.

«Oggi compio 5 anni e domani devo andare all'asilo», ha detto Spears, facendo nuovamente preoccupare i fan sul suo stato psichico.

Intanto, propri nel giorno del suo compleanno, Britney è stata dichiarata legalmente single dopo il divorzio da Sam Asghari.

Covermedia