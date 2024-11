Britney Spears e l'ex maritoKevin Federline in una foto del 2006. KEYSTONE

Dopo 17 anni la cantante Britney Spears non dovrà più pagare l'assegno per il mantenimento dei figli all'ex marito, Kevin Federline, da cui ha divorziato nel 2007.

Dopo 17 anni, «TMZ» riporta che la superstar del pop, che versava ogni due settimane 10'000 dollari al padre dei suoi due figli, effettuerà l'ultimo pagamento questo venerdì.

A un certo punto, Federline riceveva 40'000 dollari al mese da Britney per la crescita del loro figli, Sean Preston e Jayden James, che hanno vissuto a tempo pieno con il padre alle Hawaii.

La somma è stata decurtata a 20'000 dollari al compimento dei 18 anni del figlio maggiore, Sean Preston, lo scorso anno. I due hanno divorziato nel 2007.

Un riavvicinamento col figlio minore?

L'avvocato di Federline ha spiegato a «People» che il mantenimento per Jayden – anche lui diventato maggiorenne a settembre –, sarebbe continuato fino a novembre, al termine degli studi.

«Secondo la legge della California, la giurisdizione sul mantenimento dei figli continua fino a quando il figlio minore non raggiunge l'età di 18 anni, o se al compimento del suo 18° compleanno non si è ancora diplomato, continua fino al diploma, ma in nessun caso oltre il suo 19° compleanno», ha spiegato.

Pare che ci sia stato un avvicinamento tra Britney e il figlio minore. Recentemente il ragazzo, come racconta la rivista, sarebbe andato a trovare la madre a Los Angeles.

