Britney Spears e il suo ex marito Sam Asghari in una foto del 2019 a Los Angeles (foto d'archivio). sda

La cantante Britney Spears archivia definitivamente il matrimonio con Sam Asghari.

Covermedia

Britney Spears è stata dichiarata legalmente single, sette mesi dopo la finalizzazione del divorzio dall'ex marito Sam Asghari.

La star è ufficialmente single, come riportano le carte legali ottenute da «People». La sentenza è arrivata nel giorno del 43esimo compleanno della cantante, il 2 dicembre, che ora può veramente mettere una pietra sopra al matrimonio con l'attore e personal trainer.

La coppia si è separata nel luglio 2023 ad appena un anno dalle nozze. Sam, 30 anni, ha chiesto il divorzio nell'agosto 2023, citando differenze inconciliabili. I due si erano conosciuti nel 2016 sul set del video dell'artista, «Slumber Party».

«Il divorzio è stato amichevole e l'accordo prematrimoniale non è stato messo in discussione», ha rivelato una fonte a «People». «Britney continua a godersi la sua libertà e ad andare avanti».

«Le persone si separano e si va avanti»

Poco dopo la separazione, la star aveva scritto su Instagram: «6 anni con una persona sono tanti. Sono un po' scioccata ma... non sono qui per dare spiegazioni perché onestamente non sono affari di nessuno!!».

Poche settimane fa, Sam ha parlato in un'intervista con la rivista americana della sua vita dopo il matrimonio con Britney: «È stata una fortuna aver condiviso la vita con una persona per tanto tempo, le persone si separano e si va avanti».

«Ho sempre odiato le persone che chiudono una relazione, dopo essersi dette di amarsi e aver mangiato allo stesso tavolo, quindi non ho mai capito quando le persone si separano (e) parlano male l'una dell'altra», ha spiegato.

«È qualcosa che non farò mai perché non ho avuto altro che un'esperienza incredibile e una vita fantastica, e questo sarà sempre parte della mia vita, un capitolo della mia vita».

