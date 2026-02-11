  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

«Baby One More Time» & co. Britney Spears vende le sue canzoni: un affare da milioni di dollari

fon

11.2.2026

Britney Spears vende il suo catalogo musicale.
Britney Spears vende il suo catalogo musicale.
Keystone

Britney Spears ha ceduto a Primary Wave i diritti del suo catalogo musicale per circa 200 milioni di dollari, secondo «Tmz» e altri media statunitensi.

Nicolò Forni

11.02.2026, 09:49

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Britney Spears ha ceduto a Primary Wave i diritti del suo catalogo musicale per circa 200 milioni di dollari, secondo «Tmz» e altri media statunitensi.
  • L'operazione, riportata da Tmz, riguarda i diritti legati ai suoi grandi successi come «…Baby One More Time» e «Oops!... I Did It Again».
  • Non sono noti i dettagli dell'accordo, ma Sony Music mantiene il controllo sulle registrazioni e Spears non è autrice di molti dei suoi brani più celebri.
  • La vendita arriva dopo anni turbolenti, tra la fine della tutela legale, il divorzio e l'annuncio di un biopic tratto dal memoir The Woman in Me.
Mostra di più

Britney Spears ha ceduto a «Primary Wave» i diritti legati al suo catalogo musicale, che comprende successi planetari come «…Baby One More Time» e «Oops!... I Did It Again».

A riportarlo sono «Tmz» e altri media statunitensi, secondo i quali l'operazione avrebbe fruttato alla popstar circa 200 milioni di dollari.

La 44enne era tornata pienamente libera nel 2021, quando un giudice aveva revocato la tutela legale che per anni l'aveva posta sotto il controllo del padre.

Con questa mossa entra nel gruppo di grandi nomi della musica - tra cui Bruce Springsteen e Bob Dylan - che hanno scelto di monetizzare il proprio repertorio cedendone i diritti.

Cos'è «Primary Wave»?

«Primary Wave» è una società americana specializzata nella gestione e valorizzazione di diritti musicali e asset legati all’intrattenimento.

Come ricordano i media USA, l'azienda acquisisce cataloghi e diritti d’immagine di artisti di primo piano per sfruttarli nel tempo attraverso licenze e operazioni commerciali.

Nel suo portafoglio figurano, tra gli altri, Stevie Nicks, Prince, Whitney Houston e Notorious B.I.G.

Cosa si conosce dell'accordo?

Non sono stati resi noti nel dettaglio i termini dell'intesa con Spears, ma va ricordato che Sony Music detiene e controlla i diritti sulle registrazioni del catalogo discografico della cantante.

Inoltre, l'artista non è autrice della maggior parte dei suoi brani più celebri: il valore principale dell'operazione riguarderebbe dunque soprattutto i diritti connessi alle registrazioni.

L'accordo si inserisce in una fase personale e professionale particolarmente intensa per la cantante. Dopo la fine della tutela legale nel 2021, Spears ha sposato Sam Asghari; il matrimonio si è però concluso poco tempo dopo.

Nel 2023 è uscito il memoir «The Woman in Me» e, come riportato dalla stampa americana, nel 2024 Universal ne ha acquisito i diritti per un adattamento cinematografico: il biopic sarà diretto da Jon Chu e prodotto da Marc Platt.

I più letti

Alberto Tomba critica gli organizzatori dei Giochi: «Thoeni doveva accendere il braciere»
Paura nell'halfpipe: atleta cade sulla testa e resta immobile
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Britney Spears vende le sue canzoni: un affare da milioni di dollari
Trump attacca di nuovo la Svizzera: «Senza di noi non farebbe soldi» e offende ancora Keller-Sutter

Le ultime su Britney Spears

Nuova hit esplosiva?. Paris Hilton e Britney Spears: pronto un duetto musicale

Nuova hit esplosiva?Paris Hilton e Britney Spears: pronto un duetto musicale

Frecciate e riflessioni. Britney Spears rompe il silenzio: ecco il video e le parole che commuovono i fan

Frecciate e riflessioniBritney Spears rompe il silenzio: ecco il video e le parole che commuovono i fan

La prima da designer. Britney Spears: nasce la sua linea di gioielli

La prima da designerBritney Spears: nasce la sua linea di gioielli

Il passato torna a bussare. Britney Spears risponde alle accuse dell'ex Kevin Federline: «Basta lucrare sulla mia vita»

Il passato torna a bussareBritney Spears risponde alle accuse dell'ex Kevin Federline: «Basta lucrare sulla mia vita»

Altre notizie

Dibattito educativo. Anna Ferzetti: «Troppi ostacoli per i prof che amano la scuola»

Dibattito educativoAnna Ferzetti: «Troppi ostacoli per i prof che amano la scuola»

La saga continua. «La mummia 4» confermato: Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano protagonisti

La saga continua«La mummia 4» confermato: Brendan Fraser e Rachel Weisz tornano protagonisti

Fase di svolta. Valentina Corti: «Il teatro ti costringe alla verità»

Fase di svoltaValentina Corti: «Il teatro ti costringe alla verità»