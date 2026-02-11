Britney Spears vende le sue canzoni: un affare da milioni di dollari

Britney Spears vende il suo catalogo musicale. Keystone

Britney Spears ha ceduto a Primary Wave i diritti del suo catalogo musicale per circa 200 milioni di dollari, secondo «Tmz» e altri media statunitensi.

Hai fretta? blue News riassume per te Britney Spears ha ceduto a Primary Wave i diritti del suo catalogo musicale per circa 200 milioni di dollari, secondo «Tmz» e altri media statunitensi.

L'operazione, riportata da Tmz, riguarda i diritti legati ai suoi grandi successi come «…Baby One More Time» e «Oops!... I Did It Again».

Non sono noti i dettagli dell'accordo, ma Sony Music mantiene il controllo sulle registrazioni e Spears non è autrice di molti dei suoi brani più celebri.

La vendita arriva dopo anni turbolenti, tra la fine della tutela legale, il divorzio e l'annuncio di un biopic tratto dal memoir The Woman in Me. Mostra di più

Britney Spears ha ceduto a «Primary Wave» i diritti legati al suo catalogo musicale, che comprende successi planetari come «…Baby One More Time» e «Oops!... I Did It Again».

A riportarlo sono «Tmz» e altri media statunitensi, secondo i quali l'operazione avrebbe fruttato alla popstar circa 200 milioni di dollari.

La 44enne era tornata pienamente libera nel 2021, quando un giudice aveva revocato la tutela legale che per anni l'aveva posta sotto il controllo del padre.

Con questa mossa entra nel gruppo di grandi nomi della musica - tra cui Bruce Springsteen e Bob Dylan - che hanno scelto di monetizzare il proprio repertorio cedendone i diritti.

Cos'è «Primary Wave»?

«Primary Wave» è una società americana specializzata nella gestione e valorizzazione di diritti musicali e asset legati all’intrattenimento.

Come ricordano i media USA, l'azienda acquisisce cataloghi e diritti d’immagine di artisti di primo piano per sfruttarli nel tempo attraverso licenze e operazioni commerciali.

Nel suo portafoglio figurano, tra gli altri, Stevie Nicks, Prince, Whitney Houston e Notorious B.I.G.

Cosa si conosce dell'accordo?

Non sono stati resi noti nel dettaglio i termini dell'intesa con Spears, ma va ricordato che Sony Music detiene e controlla i diritti sulle registrazioni del catalogo discografico della cantante.

Inoltre, l'artista non è autrice della maggior parte dei suoi brani più celebri: il valore principale dell'operazione riguarderebbe dunque soprattutto i diritti connessi alle registrazioni.

L'accordo si inserisce in una fase personale e professionale particolarmente intensa per la cantante. Dopo la fine della tutela legale nel 2021, Spears ha sposato Sam Asghari; il matrimonio si è però concluso poco tempo dopo.

Nel 2023 è uscito il memoir «The Woman in Me» e, come riportato dalla stampa americana, nel 2024 Universal ne ha acquisito i diritti per un adattamento cinematografico: il biopic sarà diretto da Jon Chu e prodotto da Marc Platt.