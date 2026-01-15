Brooklyn Beckham con i genitori Victoria e David Beckham in una foto del 2019. KEYSTONE

Brooklyn Beckham avrebbe deciso di interagire con i genitori David e Victoria solo attraverso i loro avvocati, a causa delle tensioni legate al suo matrimonio con Nicola Peltz.

Hai fretta? blue News riassume per te Il rapporto tra Brooklyn Beckham e David e Victoria sembra essersi ulteriormente deteriorato.

Il primogenito della coppia avrebbe infatti chiesto che le comunicazioni con la sua famiglia avvengano esclusivamente tramite i rispettivi avvocati.

Brooklyn conferma così di non volere più contatti diretti né riferimenti pubblici da parte dei genitori sui social. Mostra di più

I rapporti tra Brooklyn Beckham e i suoi genitori, David e Victoria, sembrano essersi ulteriormente deteriorati, con la situazione familiare che appare più complessa di quanto si pensasse.

Come riporta, tra gli altri, «Grazia», il primogenito della coppia avrebbe chiesto che le comunicazioni avvengano esclusivamente tramite i rispettivi avvocati, una decisione che sottolinea la distanza ormai incolmabile tra le parti.

Durante l'estate ci sarebbero stati scambi di lettere tra gli studi legali Schillings, che rappresenta Brooklyn, e Harbottle & Lewis, per i Beckham. Sebbene non siano state intraprese azioni legali formali, il messaggio era chiaro: il figlio non vuole contatti diretti né riferimenti pubblici da parte dei genitori sui social.

La decisione di Brooklyn sarebbe stata influenzata da commenti percepiti come negativi nei confronti di sua moglie, Nicola Peltz. In particolare si è sentito ferito dalla rappresentazione di lui come un «ostaggio» sotto il controllo della moglie, un'immagine che ha trovato ingiusta.

Una rottura che ormai va avanti da anni

La scelta di comunicare tramite avvocati potrebbe spiegare anche il gesto di Brooklyn di bloccare i genitori e i fratelli Romeo e Cruz sui social media poco prima di Natale.

Come ricorda la rivista italiana, fino a quel momento la famiglia continuava a interagire con i suoi post, un comportamento che andava contro il desiderio di Brooklyn di essere lasciato in pace.

Giove ricordare che le tensioni risalgono al periodo delle nozze nell'aprile 2022, quando Nicola rimase delusa dalla mancata realizzazione dell'abito da sposa promesso da Victoria. Inoltre ci sarebbero stati attriti tra Brooklyn e il fratello Romeo, legati alla nuova fidanzata di quest'ultimo.

Nonostante alcuni tentativi di riavvicinamento, la frattura non si è mai ricomposta. Brooklyn e Nicola non hanno partecipato alle celebrazioni per i 50 anni dell'ex calciatore e il primogenito non ha commentato pubblicamente la nomina a cavaliere del padre.

Secondo il «team Brooklyn», per ricostruire i rapporti servirebbe una scusa sincera, mentre i suoi genitori desiderano lasciarsi il passato alle spalle e andare avanti.